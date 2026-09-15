«Η συμφωνία βουλευτών της ΝΔ με την ακραία δήλωση Μαρινάκη, δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή».

«Ξέσπασε «επιδημία» ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά τον κ. Βορίδη που δήλωσε πως άποψή του είναι ο «επιπλέον εξορθολογισμός του επιδόματος ανεργίας», ήρθε η δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, στο Open ότι «δεν είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης που είναι μακριά από την αγορά» και του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που επιχειρηματολόγησε πως ‘το επίδομα ανεργίας δεν είναι Άγιο Δισκοπότηρο’», προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει: «Η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη, δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας».