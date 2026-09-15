Ο αμερικανός πρόεδρος κωφεύει στις προειδοποιήσεις των ερευνητών της ΑΙ: «Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές αρνητικές δυνάμεις που εγείρουν το θέμα ενώ δεν θα έπρεπε».

Ένας πρώην εργαζόμενος της Google DeepMind έγινε τη Δευτέρα ο τελευταίος ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους», τονίζοντας πως ο χρόνος που μας απομένει, για να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη, ενδέχεται να τελειώνει.

Η ανησυχία της κοινής γνώμης για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης φούντωσε αφότου ο ερευνητής της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπέβαλε την παραίτησή του, εν μέρει επειδή «οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι αυτή θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Ο επιστήμονας της Anthropic, Έβαν Χούμπινγκερ, σχολίασε στη συνέχεια τις δηλώσεις του Κόξον, αναφέροντας ότι έχει δίκιο και επισημαίνοντας ότι ο ίδιος θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Πρόσφατα παραιτήθηκα από την Google DeepMind, όπου εργαζόμουν στην έρευνα για την ασφάλεια και την ευθυγράμμιση της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI)», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μπιλάλ Τσουγκτάι. «Πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι ενδέχεται να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη».

Ο Τσουγκτάι, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε ερευνητικές δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Google DeepMind, εργαζόταν εκεί ως μηχανικός έρευνας και αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

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Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, απηύθυνε το Σαββατοκύριακο έκκληση για επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή απέσπασε τη σπάνια υποστήριξη τόσο του Έλον Μασκ της xAI όσο και του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, πυροδοτώντας μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την καταστροφολογία μεταξύ των ερευνητών της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τσουγκτάι ανέφερε επίσης ότι η ασφαλής διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης είναι εφικτή, αλλά προϋποθέτει συντονισμό «για να αποφευχθεί αυτή η μανιώδης κούρσα μεταξύ των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης».

«Πρέπει να προσαρμόσουμε το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε μια ταχύτητα που μπορεί να διαχειριστεί η κοινωνία, ώστε να αντιμετωπίζονται οι αναδυόμενοι κίνδυνοι πριν προκληθεί ακραία βλάβη», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε τις προειδοποιήσεις αυτές, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εκκλήσεις της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης για θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου αποτελούν μια «απάτη».