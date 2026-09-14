Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν σήμερα Δευτέρα οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), μετά τις εκκλήσεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου να επιβραδυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης.

Ο επικεφαλής της Anthropic κάλεσε να επιβραδυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχυθεί η εποπτεία τους, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους της AI.

Ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, δημοσίευε άρθρο στο οποίο υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της AI δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, όμως οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν είναι «σοβαροί» και πως εταιρείες και κυβερνήσεις χρειάζονται χρόνο για να τους αντιμετωπίσουν.

Σχέδιο τριών σημείων

Στο άρθρο, με τίτλο «We Must Pace the Frontier», ο Αμοντέι παρουσίασε ένα σχέδιο τριών σημείων: πρώτον, ανεξάρτητη εποπτεία των μοντέλων AI κατά τη διαδικασία ανάπτυξής τους, δεύτερον, θέσπιση κοινών προτύπων ασφαλείας και περιορισμών και τρίτον, συντονισμός σε διεθνές επίπεδο, με τις ΗΠΑ και άλλες δημοκρατικές κυβερνήσεις να επιδιώκουν συνεννόηση με αυταρχικά καθεστώτα, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Στο ίδιο μήκος Open AI (και Έλον Μασκ)

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της ανταγωνίστριας OpenAI, ο οποίος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Fortune το Σαββατοκύριακο εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες για την ασφάλεια, δηλώνοντας ότι τα ισχύοντα πρότυπα «δεν βρίσκονται ακόμη στο επίπεδο» που απαιτείται για να προχωρήσει πολύ περισσότερο η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της AI.

Την ίδια ώρα, ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της εταιρείας xAI, που αναπτύσσει το Grok, δήλωσε ότι ο επικεφαλής της Anthropic «έχει δίκιο».

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{https://x.com/elonmusk/status/2098789109980332057}

Οι ανησυχίες για τους ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης των μοντέλων AI αναζωπυρώθηκαν μετά την παραίτηση ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης από την Anthropic, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στην OpenAI, υποστηρίζοντας ότι «καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα».

Ισχυρές απώλειες για τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την AI

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν σήμερα Δευτέρα οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), μετά τις εκκλήσεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου να επιβραδυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης.

Στη Νότια Κορέα, οι μετοχές της κατασκευάστριας τσιπ SK Hynix υποχώρησαν κατά 6,4%, ενώ η Samsung Electronics σημείωσε πτώση 4,1%. Στην Ιαπωνία, η SoftBank, ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές της OpenAI, κατέγραψε βουτιά άνω του 10%.

Το κλίμα μεταφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές αγορές. Η γερμανική Infineon, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει ημιαγωγούς, υποχώρησε 7,6%, ενώ η ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού για τσιπ ASML σημείωσε πτώση 5,2%.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην αμερικανική αγορά, η οποία ανοίγει αργότερα σήμερα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι τεχνολογικές εταιρείες, αναμένεται να ξεκινήσει τις συναλλαγές με απώλειες περίπου 1,8%.

Το τεράστιο κύμα επενδύσεων στην AI και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν τα τελευταία χρόνια βασίστηκε στην προσδοκία ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να αποφέρει κέρδη.

Ωστόσο, αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών AI έχουν ξεφύγει, αυξάνοντας τον κίνδυνο να επαναληφθεί η άνοδος και η κατάρρευση των εταιρειών του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Με πληροφορίες από BBC