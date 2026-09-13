Ο Άλτμαν χαρακτήρισε το 2026 «μια κακή στιγμή» για την πραγματοποίηση IPO.

Η OpenAI δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) μέσα στο 2026, καθώς δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, σε συνέντευξή του στο Fortune.

Ο Άλτμαν χαρακτήρισε το 2026 «μια κακή στιγμή» για την πραγματοποίηση IPO, ξεκαθαρίζοντας ότι η εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο δεν αναμένεται πριν από το επόμενο έτος. Όπως εξήγησε, ο κλάδος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, η οποία απαιτεί διαφορετική προσέγγιση απέναντι στους κινδύνους που συνοδεύουν την εξέλιξη της AI.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ενεργήσουν με τρόπο που να διασφαλίζει ότι η τεχνολογία θα ωφελήσει συνολικά την ανθρωπότητα, χωρίς να αναλαμβάνονται υπερβολικοί κίνδυνοι.

Υπέρ της προσεκτικής πορείας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ο Μασκ

Οι δηλώσεις του αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς την ίδια ημέρα ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο Ίλον Μασκ, επικεφαλής της xAI, τάχθηκαν επίσης υπέρ μιας πιο προσεκτικής πορείας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια σπάνια σύγκλιση μεταξύ των ηγετών τριών βασικών ανταγωνιστών σε έναν κλάδο όπου η τεχνολογική κούρσα παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Η συζήτηση για τους δυνητικούς κινδύνους της AI έχει ενταθεί, μετά και την παραίτηση ερευνητή της Anthropic, ο οποίος εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την πιθανότητα απώλειας ελέγχου προηγμένων συστημάτων. Εργαζόμενος της εταιρείας εκτίμησε μάλιστα ότι η πιθανότητα ενός καταστροφικού σεναρίου ξεπερνά το 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

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Ο Άλτμαν τόνισε ότι βασική αρχή για τον κλάδο πρέπει να είναι η αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του μέλλοντος από την AI.

Παρά την αναβολή, η OpenAI συνεχίζει να προετοιμάζεται για χρηματιστηριακή εισαγωγή, έχοντας καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για IPO τον Ιούνιο. Αντίστοιχη προετοιμασία πραγματοποιεί και η Anthropic, καθώς οι δύο εταιρείες εξετάζουν την πρόσβασή τους στις δημόσιες αγορές σε μια περίοδο τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.