Ειδικοί εκτιμούν ότι η Apple θα πουλήσει σχεδόν 6 εκατομμύρια iPhone Duo έως το τέλος του έτους.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo της Apple κυκλοφόρησε την Τετάρτη με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και υψηλή τιμή, που ξεκινά από τα 1.999 δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ. Ωστόσο, ορισμένοι παρευρισκόμενοι στην κατάμεστη αίθουσα της παρουσίασης στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας αναρωτήθηκαν αν η συσκευή μπορεί να προσελκύσει αγοραστές πέρα από τους εύπορους λάτρεις της τεχνολογίας.

Στελέχη της Apple παρουσίασαν το iPhone Duo να εκτελεί μια σειρά από εφαρμογές, όπως Zoom, Slack και Netflix, στη διευρυμένη οθόνη του, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του μοντέλου να χρησιμοποιείται για εργασία, δημιουργία περιεχομένου και ψυχαγωγία.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, τόνισε ότι η «μεγαλύτερη οθόνη, που είναι τόσο φυσική και εύχρηστη όσο ένα iPad», θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ώστε το iPhone Duo να λειτουργεί ως προσωπικός κόμβος τεχνητής νοημοσύνης του χρήστη.

«Η Apple συνήθως δεν προσδιορίζει ποιος είναι ο αγοραστής, αλλά σε αυτή την περίπτωση ειδικά, απέφυγε ξεκάθαρα να το κάνει», δήλωσε η Καρολίνα Μιλανέζι, αναλύτρια της Creative Strategies.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχύς του brand της Apple αρκεί για να εξασφαλίσει ισχυρές αρχικές πωλήσεις του iPhone Duo. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι, όταν υποχωρήσει ο πρώτος ενθουσιασμός, η υψηλή τιμή της συσκευής και η έλλειψη σαφούς εικόνας από την Apple για το κοινό στο οποίο απευθύνεται μπορεί να περιορίσουν την απήχησή της σε μια εξειδικευμένη αγορά εύπορων early adopters - ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την κατηγορία των αναδιπλούμενων τηλεφώνων από την εμφάνισή της.

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Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IDC, τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3% της παγκόσμιας αγοράς smartphones το 2026. Η IDC δεν αναμένει σημαντική αλλαγή στο ποσοστό αυτό ούτε το 2027, ακόμη και μετά την είσοδο της Apple στην αγορά.

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Σε ποιους απευθύνεται;

Επιλέγοντας μια ευρεία στρατηγική μάρκετινγκ, η Apple δεν προσδιόρισε με σαφήνεια σε ποιο κοινό απευθύνεται ένα τηλέφωνο που στις ΗΠΑ θα κοστίζει έως και 3.199 δολάρια στην έκδοση με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Όταν ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς, παρουσίασε το iPad το 2010, το περιέγραψε ως μια συσκευή που δημιουργούσε νέα κατηγορία, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία πολυμέσων και ψυχαγωγίας.

Μέχρι το 2015, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, παρουσίασε τη νέα σειρά Pro του tablet ως εργαλείο για δημιουργικούς επαγγελματίες.

Το Apple Watch, το οποίο η εταιρεία αρχικά προώθησε ως προϊόν μόδας, εξελίχθηκε σε απαραίτητο γκάτζετ για την υγεία και τη φυσική κατάσταση.

Η Apple έκανε ένα δύσκολο ξεκίνημα το 2023 με το Vision Pro, το ακουστικό επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο οι αναλυτές επίσης επαίνεσαν για την τεχνολογία του, αλλά εξέφρασαν αμφιβολίες για την υψηλή τιμή του και την έλλειψη σαφούς χρησιμότητας πέρα από την ψυχαγωγία.

Συσσωρευμένη ζήτηση

Ο Νιλ Σαχ της Counterpoint εκτίμησε ότι η Apple θα πουλήσει σχεδόν 6 εκατομμύρια iPhone Duo έως το τέλος του έτους, χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση από υφιστάμενους χρήστες iPhone. Μόνο αυτές οι πωλήσεις θα έδιναν στην Apple μερίδιο περίπου 25% της παγκόσμιας αγοράς, πρόσθεσε.

Ο Μπομπ Ο’Ντόνελ, επικεφαλής αναλυτής της TECHnalysis Research, δήλωσε ότι η υψηλή τιμή του iPhone Duo περιορίζει το δυνητικό κοινό, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων καταναλωτών, αλλά οι φανατικοί της Apple θα ενισχύσουν τις αρχικές πωλήσεις.

«Θα είναι κάτι που επιθυμούν διακαώς», είπε. «Για ένα διάστημα θα αποτελεί σύμβολο κύρους, επειδή θα είναι δύσκολο να το αποκτήσει κάποιος».

Με πληροφορίες από Reuters