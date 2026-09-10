Η Apple μπορεί να άργησε να μπει στην αγορά, όμως η είσοδός της αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.

Η παρουσίαση του νέου iPhone Duo δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Samsung, η οποία επέλεξε να σχολιάσει με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο τις ανακοινώσεις της Apple. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Samsung Mobile US στο X, η εταιρεία τοποθετήθηκε σχεδόν σε κάθε σημαντικό σημείο του Apple Event.

Η Samsung ξεκίνησε τα σχόλιά της από τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Με τη φράση «So far, so same», άφησε σαφή αιχμή για τον σχεδιασμό και τις αλλαγές των νέων μοντέλων, υποστηρίζοντας εμμέσως ότι η Apple δεν προχώρησε σε ιδιαίτερα μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Όσο η παρουσίαση συνεχιζόταν και η Apple δεν είχε ακόμη αποκαλύψει το νέο αναδιπλούμενο μοντέλο, η Samsung βρήκε την ευκαιρία να αναδείξει τη δική της εμπειρία στην κατηγορία των foldables. «Making us wait? Fine. We'll be over here, folding 3 ways», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στις συσκευές πολλαπλής αναδίπλωσης που έχει ήδη παρουσιάσει η αγορά των Android.

Τα ειρωνικά σχόλια για τα νέα μοντέλα της Apple

Η αντίδραση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν έκανε την εμφάνισή του το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Η Samsung αντιμετώπισε την ανακοίνωση με εμφανή ειρωνεία, σχολιάζοντας ότι η νέα πρόταση της Apple μοιάζει αρκετά οικεία και παρομοιάζοντάς την χιουμοριστικά με συνέχεια του «The Sims».

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Σε άλλη ανάρτηση, η εταιρεία ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, γράφοντας «Let us know when you're done reheating our leftovers». Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. H Samsung θέλησε να παρουσιάσει το νέο foldable της Apple ως μια συσκευή που υιοθετεί χαρακτηριστικά και φιλοσοφίες οι οποίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στα smartphones των ανταγωνιστών.

Τα σχόλια της Samsung επεκτάθηκαν και στα αξεσουάρ που παρουσιάστηκαν στο event.