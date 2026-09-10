Έφτασε το πρώτο iPhone των 2.000 δολαρίων - Aκριβότερα και τα προηγούμενα μοντέλα.

Η Apple παρουσίασε χθες Τετάρτη τα νέα iPhone, τα οποία κυκλοφορούν με σημαντικά υψηλότερες τιμές. Παράλληλα, αύξησε τις τιμές σε ορισμένα παλαιότερα μοντέλα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πάγια πρακτική της, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να επιβαρύνονται από τις ανατιμήσεις που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα, η εταιρεία δεν παρουσίασε νέο οικονομικό μοντέλο iPhone, όπως συνηθίζει κάθε Σεπτέμβριο, αλλά μόνο τρία νέα, αποκλειστικά high-end iPhone.

Οι τιμές για τα ανανεωμένα iPhone 18 Pro και Pro Max ξεκινούν από 1.199 και 1.299 δολάρια, αντίστοιχα, δηλαδή είναι κατά 100 δολάρια ακριβότερα από τα αντίστοιχα μοντέλα του 2025.

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Το τρίτο νέο μοντέλο είναι το αναδιπλούμενο iPhone Duo και η τιμή του ξεκινά από 1.999 δολάρια, ενώ μία έκδοση με περισσότερο αποθηκευτικό χώρο κοστίζει 3.199 δολάρια.

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Συνήθως, όταν παρουσιάζονται νέα iPhone, η Apple μειώνει τις τιμές των παλαιότερων μοντέλων που εξακολουθεί να πουλά. Αυτή τη φορά, όμως, τις αύξησε.

Το περσινό iPhone 17, για το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η τιμή του, πλέον κοστίζει 899 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Apple.

Οι νέες εκδόσεις των τριών οικονομικότερων μοντέλων της Apple, μεταξύ των οποίων και το βασικό iPhone 18, αναμένονται στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Αναλυτές εκτιμούν ότι πιθανότατα θα αυξηθούν οι τιμές του ενός ή και όλων αυτών των μοντέλων.

Τον τελευταίο χρόνο οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης αυξάνουν τις τιμές τους, ως αποτέλεσμα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απορροφά μεγάλο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας των chips λόγω της κατασκευής νέων data centers.

Η Apple αύξησε τις τιμές των MacBook και iPad τον Ιούνιο. Αναλυτές και στελέχη εταιρειών κινητής τηλεφωνίας έχουν προειδοποιήσει ότι, λόγω των υψηλότερων τιμών, λιγότεροι Αμερικανοί καταναλωτές ενδέχεται να αγοράσουν νέα smartphones.

Με πληροφορίες από Washington Post