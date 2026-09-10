Για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026, η διαδικασία εφαρμόζεται πιλοτικά και αφορά αποκλειστικά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 900 αιγών και προβάτων.

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την ένταξη σε ενωσιακά και εθνικά προγράμματα ενίσχυσης και παρεμβάσεων, αποτελεί η τοποθέτηση ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βώλου στα αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026, η διαδικασία εφαρμόζεται πιλοτικά και αφορά αποκλειστικά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 900 αιγών και προβάτων. Στις εκμεταλλεύσεις αυτές, η υποχρέωση αφορά όλα τα επιλέξιμα ζώα ηλικίας άνω των έξι μηνών και όχι μόνο μέρος του κοπαδιού.

Από το 2027 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του συστήματος σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της χώρας.

Για να είναι επιλέξιμο ένα ζώο ηλικίας άνω των έξι μηνών, πρέπει:

να φέρει συμβατικό ενώτιο τύπου 1,

να φέρει ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου,

να έχει καταχωριστεί στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.

Η ηλεκτρονική παραγγελία των βώλων είναι το πρώτο βήμα. Μετά την ψηφιακή έγκριση και την παραγγελία, η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Η καταχώριση ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών από την τοποθέτηση. Η παραγγελία από μόνη της δεν αρκεί· για την επιλεξιμότητα απαιτούνται τόσο η τοποθέτηση όσο και η καταχώριση κάθε ζώου.

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Το ΥΠΑΑΤ καλεί τους κτηνοτρόφους που υπάγονται στην πιλοτική εφαρμογή του 2026 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να προβούν χωρίς καθυστέρηση στις απαιτούμενες ενέργειες. Παράλληλα, όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι οφείλουν να προετοιμαστούν έγκαιρα για την καθολική εφαρμογή του μέτρου από το 2027.