Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου φαίνεται να διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι απάτες μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων στην Ελλάδα, με τους κυβερνοεγκληματίες να αξιοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν περισσότερο πειστικές επικοινωνίες και να υποδύονται γνωστές εταιρείες και εμπορικά σήματα.

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες που έχει πέσει θύμα απάτης (19,60%) έχει εξαπατηθεί τρεις ή περισσότερες φορές. Παράλληλα, η παραποίηση της ταυτότητας εμπορικών σημάτων συγκαταλέγεται στους τρεις συχνότερους τύπους απάτης μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων στη χώρα, με ποσοστό περίπου 36%.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην οικονομική ζημιά. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 99% των καταναλωτών που έχουν πέσει θύματα δηλώνει ότι μετά το περιστατικό δεν εμπιστεύεται πλέον καμία εισερχόμενη ειδοποίηση μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων. Η δυσπιστία αυτή επηρεάζει αναπόφευκτα και τις νόμιμες επικοινωνίες των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

Με SMS και iMessage

Στην Ελλάδα, τα SMS και το iMessage αποτελούν το συχνότερο σημείο εκκίνησης των συγκεκριμένων απατών, με ποσοστό 38,80%, ενώ ακολουθούν το WhatsApp με 32% και το Facebook με 30%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν δύο στις τρεις απάτες (63%) εξελίσσονται σε πολλαπλές πλατφόρμες προτού τα θύματα αντιληφθούν ότι έχουν εξαπατηθεί.

Σημαντικός είναι και ο συναισθηματικός αντίκτυπος. Αμέσως μετά το περιστατικό, το 44,80% των Ελλήνων θυμάτων ανέφερε θυμό, το 38% αναστάτωση και το 33,60% απογοήτευση. Έξι μήνες αργότερα, το 46,80% εξακολουθούσε να αισθάνεται θυμό, ενώ το 25,20% δήλωνε φόβο.

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου φαίνεται να διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Το 37,60% των θυμάτων πιστεύει ότι το μήνυμα που έλαβε είχε γραφτεί με τη βοήθεια AI, ενώ το 69,20% εκτιμά ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνητές φωνές ή εικόνες deepfake.

Η Maria Isabel Manjarrez, Senior Security Researcher της Kaspersky, επισημαίνει ότι η AI έχει δώσει «πρωτοφανή ώθηση» στις απάτες που βασίζονται στην παραποίηση της ταυτότητας brands, δυσκολεύοντας τους καταναλωτές να διακρίνουν τα πραγματικά από τα κακόβουλα μηνύματα.