Οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1,653 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια μείωση 1,7%, και αντιπροσώπευσαν το 18,6% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Στα 8,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2024 τα συνολικά έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα, καταγράφοντας μείωση 3,7% σε σύγκριση με το 2023, όταν είχαν ανέλθει σε 9,257 δισ. ευρώ. Οι περιβαλλοντικοί φόροι αντιστοιχούσαν πλέον στο 9,4% του συνόλου των φόρων και των κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας, ποσοστό μειωμένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης προήλθε από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι κατέβαλαν συνολικά 5,815 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων. Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3,095 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το υπόλοιπο 34,7%.

Κυρίαρχη κατηγορία παρέμειναν οι φόροι ενέργειας, οι οποίοι έφτασαν τα 7,227 δισ. ευρώ και αποτέλεσαν το 81,1% του συνόλου. Σε σχέση με το 2023 υποχώρησαν κατά 4,2%. Από το συγκεκριμένο ποσό, 5,199 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και περίπου 2,028 δισ. ευρώ από νοικοκυριά και μη μόνιμους κατοίκους.

Οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1,653 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια μείωση 1,7%, και αντιπροσώπευσαν το 18,6% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων. Από αυτά, περίπου 1,039 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν από νοικοκυριά και μη μόνιμους κατοίκους και 614,2 εκατ. ευρώ από τους οικονομικούς κλάδους. Οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων παρέμειναν συγκριτικά περιορισμένοι, στα 30 εκατ. ευρώ ή μόλις στο 0,3% του συνόλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή ανά κλάδο της οικονομίας. Οι μεταφορές και η αποθήκευση αναδείχθηκαν στον μεγαλύτερο επιμέρους οικονομικό τομέα, με περιβαλλοντικούς φόρους 2,129 δισ. ευρώ και μερίδιο 23,9% επί του συνολικού ποσού. Μάλιστα, η επιβάρυνση του συγκεκριμένου κλάδου αυξήθηκε κατά 51,7% μέσα σε έναν χρόνο, από 1,403 δισ. ευρώ το 2023.

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Στον αντίποδα, μεγάλη πτώση καταγράφηκε στον κλάδο παροχής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού. Οι περιβαλλοντικοί φόροι περιορίστηκαν από 2,241 δισ. ευρώ το 2023 σε 1,281 δισ. ευρώ το 2024, υποχωρώντας κατά 42,8%. Στη μεταποίηση το αντίστοιχο ποσό μειώθηκε κατά 9,5%, στα 799,7 εκατ. ευρώ, ενώ στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την επισκευή οχημάτων υποχώρησε κατά 8% στα 382,6 εκατ. ευρώ.

Αντίθετη ήταν η εικόνα για τα νοικοκυριά και τους μη μόνιμους κατοίκους, όπου οι περιβαλλοντικοί φόροι αυξήθηκαν κατά 2,2%, από 3,029 δισ. ευρώ το 2023 σε 3,095 δισ. ευρώ το 2024. Συνολικά, πάντως, τα έσοδα παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από το ιστορικά υψηλό επίπεδο των 11,635 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2022, χρονιά κατά την οποία οι περιβαλλοντικοί φόροι είχαν φτάσει στο 13,7% του συνόλου των φόρων και κοινωνικών εισφορών.