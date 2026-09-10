Καθοριστικό ρόλο στην ετήσια υποχώρηση έπαιξε ο τομέας της ενέργειας.

Υποχώρηση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026, με την πτώση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να ασκεί σημαντικές πιέσεις, την ώρα που η μεταποίηση διατήρησε θετικό πρόσημο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Έναν χρόνο νωρίτερα, η αντίστοιχη ετήσια μεταβολή ήταν επίσης αρνητική, στο 0,5%.

Παρά την κάμψη του Ιουλίου, η συνολική εικόνα για το πρώτο επτάμηνο του έτους παραμένει θετική. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 αυξήθηκε κατά 2,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Σε μηνιαία βάση, πάντως, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε πτώση 1,7% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Καθοριστικό ρόλο στην ετήσια υποχώρηση έπαιξε ο τομέας της ενέργειας. Ειδικότερα, ο δείκτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκε κατά 12,4%, ενώ κατά 4% υποχώρησε η παροχή νερού και κατά 3,5% ο δείκτης ορυχείων και λατομείων. Στον αντίποδα, η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 1,9%, περιορίζοντας τις συνολικές απώλειες της βιομηχανίας.

Ιδιαίτερα μεγάλες αποκλίσεις καταγράφηκαν μεταξύ των επιμέρους μεταποιητικών κλάδων. Η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε ετήσια άνοδο 20%, ενώ η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 16,4%. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα προϊόντα καπνού κατά 11,4% και οι εκτυπώσεις κατά 11,3%. Αντίθετα, η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων υποχώρησε κατά 25,9%, ενώ η παραγωγή βασικών μετάλλων μειώθηκε κατά 9,4%.

Σε επίπεδο επταμήνου, η αύξηση κατά 2,7% στηρίχθηκε κυρίως στην άνοδο κατά 5,2% της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και κατά 2,5% της μεταποίησης. Αντίθετα, τα ορυχεία και λατομεία κατέγραψαν σημαντική πτώση 9,5%, ενώ η παροχή νερού μειώθηκε κατά 2,1%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μηνιαία εικόνα του Ιουλίου δείχνει, πάντως, εξασθένηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησε 8,2%, η παροχή νερού 2,3% και η μεταποίηση 1,1%, ενώ μόνο τα ορυχεία και λατομεία εμφάνισαν αύξηση 1%.