Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής υποχώρησε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οπότε είχε σημειωθεί αύξηση 3,6%. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, αλλά και στη μικρή κάμψη του τομέα της μεταποίησης.

Ειδικότερα, ο δείκτης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος κατέγραψε πτώση 8,9%, ενώ ο δείκτης Παροχής Νερού μειώθηκε κατά 6,8%. Ο δείκτης Μεταποίησης υποχώρησε κατά 0,8%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να εντοπίζονται στους κλάδους παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, καθώς και στα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα. Αντίθετα, αύξηση 2,4% σημείωσε ο τομέας Ορυχείων και Λατομείων, με ώθηση από τον κλάδο των λοιπών ορυχείων.

Σε επίπεδο οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος 2025), ο μέσος Γενικός Δείκτης εμφάνισε οριακή μείωση 0,1%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η συνολική υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 3,6% του δείκτη Παροχής Νερού και κατά 2% του δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, ενώ θετικά κινήθηκαν η Μεταποίηση (+0,5%) και τα Ορυχεία – Λατομεία (+3,9%).

Σε μηνιαία βάση, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης του Αυγούστου 2025 παρουσίασε πτώση 4,1% σε σχέση με τον Ιούλιο, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να εντοπίζονται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (-9,7%) και στα βασικά μέταλλα (-11,9%). Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσίασε ο κλάδος επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, ο οποίος σημείωσε αύξηση 9%.

Σε επιμέρους κλάδους, η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων υποχώρησε κατά 19,3%, ενώ αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (+10,8%) και η επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (+49,2%).

Συνολικά, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι, παρά τη μικρή κάμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας το καλοκαίρι, η μεταποίηση διατηρείται σε ανθεκτική τροχιά, με επιμέρους κλάδους –όπως τα βασικά μέταλλα, τα χημικά και ο εξοπλισμός μεταφορών– να συνεχίζουν να στηρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας.