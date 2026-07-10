Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από την αύξηση 0,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Αύξηση 3,9% κατέγραψε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από την αύξηση 0,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Θετικό πρόσημο και στο πεντάμηνο – Άνοδος σε μηνιαία βάση

Σε επίπεδο πενταμήνου, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 ενισχύθηκε επίσης κατά 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε μηνιαία βάση, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 1,9% τον Μάιο έναντι του Απριλίου.

Η ετήσια άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής προήλθε κυρίως από την αύξηση κατά 7,1% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και κατά 3,7% στη μεταποίηση. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν η παροχή νερού, με μείωση 2,1%, και ο τομέας ορυχείων – λατομείων, όπου καταγράφηκε πτώση 10,9%.

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες ετήσιες μεταβολές

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο σημείωσε η κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών με αύξηση 69,2%, ενώ ακολούθησαν η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με 33,1% και η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων με 31%.

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Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, όπου ο δείκτης υποχώρησε κατά 62,1%.

Όσον αφορά τη σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (+26,5%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, με πτώση 10,7%.