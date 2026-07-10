Μια ιστορική συνεργασία που κράτησε περισσότερες από έξι δεκαετίες φτάνει στο τέλος της.

Η ιταλική Panini, η εταιρεία που ταυτίστηκε με τα εμβληματικά άλμπουμ αυτοκόλλητων του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1970, χάνει τα δικαιώματα έκδοσης των συλλεκτικών προϊόντων της FIFA από το 2031, καθώς αυτά περνούν στον έλεγχο της αμερικανικής Fanatics.

Η Fanatics εξασφάλισε τα δικαιώματα

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Fanatics εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τα συλλεκτικά προϊόντα των διοργανώσεων της FIFA από το 2031, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας της Panini στα επίσημα άλμπουμ αυτοκόλλητων του Μουντιάλ. Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος σε μια παράδοση που συνόδευσε γενιές φιλάθλων και συλλεκτών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αλλαγή προκαλεί έντονο προβληματισμό στην κοινότητα των συλλεκτών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η Fanatics θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις εμπορικές κάρτες, αξιοποιώντας και την Topps, την οποία απέκτησε το 2022, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την κλασική εμπειρία των αυτοκόλλητων άλμπουμ.

Σε δικαστική διαμάχη Panini - Fanatics

Την ίδια στιγμή, οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε πολυετή δικαστική διαμάχη. Η Panini κατηγορεί τη Fanatics ότι περιορίζει τον ανταγωνισμό μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών αδειοδότησης με αθλητικά πρωταθλήματα και ενώσεις παικτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η αμερικανική εταιρεία έχει απαντήσει με δική της αγωγή. Κατά καιρούς, μάλιστα, είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ακόμη και για πιθανή εξαγορά της ιταλικής εταιρείας.

Εφόσον δεν υπάρξει νέα συμφωνία, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία διοργάνωση με επίσημο άλμπουμ αυτοκόλλητων της Panini, κλείνοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια στην ιστορία των συλλεκτικών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.