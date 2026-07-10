Το Dnews χορηγός επικοινωνίας στη μεγάλη συναυλία των Helloween στο Release Athens.

Το Release Athens 2026 φέρνει στην ίδια σκηνή δύο θρύλους του ευρωπαϊκού metal, τους Helloween και Saxon.

Μετά την επική εμφάνισή τους στην ίδια σκηνή, το 2023, οι Γερμανοί πρωτοπόροι του power metal επιστρέφουν σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, για ένα απολαυστικό show με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Μαζί τους, οι Ashes of Ares.

Δείτε το πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

Ashes of Ares on stage: 18:15

Saxon οn stage: 19:30

Helloween on stage:

Helloween

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Οι Helloween αποτελούν ένα από τα πιο καθοριστικά σχήματα που αναδείχθηκαν στο περιβόητο metal boom των 80s. Το συγκρότημα από το Αμβούργο εξελίχθηκε γρήγορα σε μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του είδους, με τα θρυλικά Keeper of the Seven Keys Part I and Part II να διαμορφώνουν το καλούπι του ευρωπαϊκού power metal και να εδραιώνουν τη θέση της μπάντας στη συνείδηση των metalheads σε όλον τον κόσμο.

Η συνέχεια ήταν το ίδιο εντυπωσιακή. Με 15 χρυσούς και 6 πλατινένιους δίσκους και πάνω από δέκα εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, οι Helloween διατηρούνται στην πρώτη γραμμή του metal εδώ και δεκαετίες. Με την πολυπόθητη επιστροφή των Michael Kiske και Kai Hansen στο γκρουπ και τη σταθερή παρουσία των Weikath και Grosskopf, το συγκρότημα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο με την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου το 2021, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts.

Πέρσι, οι Γερμανοί θρύλοι γιόρτασαν την 40ή επέτειό τους με τον διάδοχο του επιτυχημένου εκείνου album. Το "Giants & Monsters" είναι ο δεύτερος δίσκος μετά την επανένωση του γκρουπ και υπενθύμισε, για μία ακόμη φορά, γιατί θεωρούνται Masters of Power Metal.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται:

https://www.releaseathens.gr/event/helloween-2026/