Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αποσπάσεων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την απόφαση και τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι αποσπάσεις ισχύουν για το διδακτικό έτος 2026-2027, ήτοι από 1/9/2026 και με λήξη για τις αποσπάσεις σε περιοχή ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, για τις αποσπάσεις σε ΣΔΕΥ έως 30/6/2027 και για τις αποσπάσεις στα ΚΕΔΑΣΥ έως τη λήξη λειτουργίας τους.