H ΠΟΜΙΔΑ καλεί τους παρόχους οπτικών ινών να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να αποφεύγουν εγκαταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν ζητήματα νομιμότητας.

Νέα προειδοποίηση προς ιδιοκτήτες ακινήτων και διαχειριστές πολυκατοικιών απευθύνει η ΠΟΜΙΔΑ σχετικά με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια που έχουν ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Smart Readiness.

Όπως επισημαίνει, η κατασκευή δεύτερης, παράλληλης υποδομής οπτικών ινών σε κτίριο στο οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα εγκατάσταση είναι παράνομη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η θέση αυτή στηρίζεται σε επίσημα έγγραφα και απαντήσεις αρμόδιων φορέων που βρίσκονται στη διάθεσή της και, όπως αναφέρει, επιβεβαιώνουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επιδοτούμενες υποδομές του Smart Readiness.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησε την εγκατάσταση υποδομών με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένο σκοπό: να καταστήσει τα κτίρια κατάλληλα για τη σύνδεσή τους με σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών.

Η υποδομή που κατασκευάζεται μέσω της επιδότησης, τονίζει η Ομοσπονδία, δεν αποτελεί προσωρινή εγκατάσταση ούτε ιδιοκτησία του παρόχου που πραγματοποίησε τις εργασίες. Πρόκειται για υποδομή ολόκληρου του κτιρίου, η οποία δημιουργήθηκε με δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, και είναι διαθέσιμη προς χρήση από όλους τους παρόχους.

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Το αλαλούμ με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες έχει αναδείξει το DNEWS. Μέχρι και συνεργεία εμφανίζονται χωρίς άδεια σε πολυκατοικίες, ενώ μπαίνουν διπλές καλωδιώσεις και τρύπες στους κοινόχρηστους χώρους. Από τους παρόχους η πίεση προς τους συνδρομητές είναι άνευ προηγουμένου για την οπτική ίνα με τηλεφωνήματα. Μάλιστα μεγάλος πάροχος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να κάνει ανανέωση συμβολαίου αν δεν μπει οπτική ίνα πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους συνδρομητές να λάβουν βιαστικές αποφάσεις.

Το χάος στις πολυκατοικίεςκαι η υποβάθμιση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι άνευ προηγουμένου, αφού περνούν άναρχα κανάλια και καλώδια από διάφορα σημεία, ανοίγουν τρύπες σε κοινόχρηστους χώρους και ουσιαστικά γίνονται διάφορα μπαλώματα.

Τι συμβαίνει όταν ένας ένοικος επιλέξει διαφορετικό πάροχο από εκείνον που εγκατέστησε τη βασική υποδομή; Πριν από περίπου δύο χρόνια ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Nova συμφώνησαν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στα δίκτυα οπτικών ινών σε επίπεδο χονδρικής.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν περιελάμβανε τη ΔΕΗ, καθώς τότε δεν είχε ακόμη εισέλθει στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. Εκτοτε, όμως, ανέπτυξε το δικό της δίκτυο, το οποίο σε αρκετές περιοχές της Αττικής επικαλύπτεται με ήδη υπάρχουσες υποδομές, κυρίως του ΟΤΕ.

Σήμερα στις πολυκατοικίες που επιλέγουν τη ΔΕΗ για την εγκατάσταση της κάθετης καλωδίωσης, αν στη συνέχεια ένας ένοικος θελήσει να συνδεθεί μέσω διαφορετικού παρόχου, η εξυπηρέτησή του συχνά προσκρούει στην άρνηση των άλλων παρόχων και πιο συγκεκριμένα του ΟΤΕ. Ετσι, είτε αρνείται να εξυπηρετήσει τον ένοικο είτε φέρεται να προτείνει να περάσει το δικό του κεντρικό κουτί, που σημαίνει δεύτερη κάθετη καλωδίωση με νέες επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους, επιπλέον καλώδια και νέες οπές στο κτίριο. Αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε νέες έριδες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες χωρίς ουσιαστικό λόγο αφού ήδη υπάρχει η εγκατάσταση.

Κίνδυνος επιστροφής της επιδότησης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΠΟΜΙΔΑ στις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για ιδιοκτήτες και διαχειριστές. Όπως υποστηρίζει, η εκ των υστέρων κατασκευή δεύτερης παράλληλης υποδομής από διαφορετικό πάροχο, ο οποίος οφείλει να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είναι παράνομη, αυθαίρετη και αντίθετη με τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, άμεση συνέπεια μιας τέτοιας παράβασης μπορεί να είναι η υποχρέωση επιστροφής της επιδότησης που καταβλήθηκε για την αρχική νόμιμη υποδομή, με την ευθύνη να βαραίνει όσους προχώρησαν ή επέτρεψαν την κατασκευή της μη προβλεπόμενης παράλληλης εγκατάστασης. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις για τον διαχειριστή και τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη οι ιδιοκτήτες να έχουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών δεν μπορεί να μεταφέρει στους ιδιοκτήτες και στις διαχειρίσεις των πολυκατοικιών τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκής επιδότησης που έχει ήδη δοθεί για την κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής.

Τι ζητά η ΠΟΜΙΔΑ από παρόχους, ιδιοκτήτες και διαχειριστές

Με στόχο τόσο την προστασία της χρηματοδότησης όσο και την αποφυγή αχρείαστων επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τους παρόχους οπτικών ινών να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να αποφεύγουν εγκαταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν ζητήματα νομιμότητας ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Παράλληλα, καλεί τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ενταχθεί και επιδοτηθεί μέσω του Smart Readiness να μην υπογράφουν συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται άδεια για την κατασκευή δεύτερης παράλληλης υποδομής και να μην επιτρέπουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις στα κτίριά τους.

Συστήνει, επίσης, στις διαχειρίσεις των πολυκατοικιών να διατηρούν στο αρχείο τους όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ένταξη στο πρόγραμμα, την καταβολή της επιδότησης και την ολοκλήρωση της υποδομής Smart Readiness, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση της επιδοτούμενης εγκατάστασης.

Παρέμβαση ζητά από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την ίδια ώρα, η ΠΟΜΙΔΑ επαναφέρει το αίτημά της προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για άμεση νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα.

Όπως υποστηρίζει, η σημερινή κατάσταση έχει μετατρέψει τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών σε «πεδίο μάχης» μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθώς κάθε εταιρεία επιχειρεί να εγκαταστήσει τη δική της κεντρική υποδομή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη εκείνη που έχει ήδη κατασκευαστεί.