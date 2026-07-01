«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορεί να μετατρέπονται σε άβουλους θεατές ενός ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΕΕΤΤ ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, καταγγέλλοντας το φαινόμενο των πολλαπλών και παράλληλων εγκαταστάσεων δικτύων οπτικών ινών σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ήδη σύγχρονες υποδομές μέσω του προγράμματος «Smart Readiness».

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών στη χώρα, παρά τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των κτιρίων, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες διαχειριστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, οι υποδομές που κατασκευάστηκαν με δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Smart Readiness» σχεδιάστηκαν ώστε να αποτελούν κοινές, ουδέτερες και προσβάσιμες εγκαταστάσεις για όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να απαιτούνται νέες τεχνικές παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους κάθε φορά που ένας ένοικος επιλέγει διαφορετικό πάροχο.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία, στην πράξη αρκετοί πάροχοι προχωρούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών στην εγκατάσταση δεύτερων ή και τρίτων παράλληλων δικτύων, τοποθετώντας νέες σωληνώσεις, καλώδια και πίνακες στις εισόδους, στους διαδρόμους και στους ορόφους των πολυκατοικιών. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, αλλοιώνει την αισθητική των κοινόχρηστων χώρων, επιβαρύνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με περιττές παρεμβάσεις, προκαλεί αναστάτωση σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές και ουσιαστικά ακυρώνει τον σκοπό για τον οποίο διατέθηκαν δημόσιοι και ευρωπαϊκοί πόροι για τη δημιουργία ενιαίων υποδομών.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «εξαιρετικά απογοητευτική» την τάση εγκατάστασης νέων εσωτερικών δικτύων σε κτίρια που διαθέτουν ήδη πιστοποιημένες υποδομές Smart Readiness, υπογραμμίζοντας ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη συμβατότητα της πρακτικής αυτής με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και με τους όρους χρηματοδότησης του ίδιου του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την έκδοση σαφών και δεσμευτικών οδηγιών, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι υφιστάμενες υποδομές Smart Readiness αποτελούν την κοινή παθητική υποδομή κάθε κτιρίου, στην οποία θα πρέπει να συνδέονται όλοι οι πάροχοι, να αποτραπεί η εγκατάσταση παράλληλων δικτύων όπου υπάρχει διαθέσιμη και λειτουργική υποδομή, να προστατευθούν οι κοινόχρηστοι χώροι από αχρείαστες επεμβάσεις και να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορεί να μετατρέπονται σε άβουλους θεατές ενός ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ, προειδοποιώντας ότι οι συνεχείς τεχνικές παρεμβάσεις στις πολυκατοικίες οδηγούν σε υποβάθμιση και απαξίωση υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα των φορολογουμένων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομοσπονδία καταλήγει ότι η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, η διατήρηση της αισθητικής και της λειτουργικότητας των πολυκατοικιών, καθώς και ο σεβασμός στη δημόσια επένδυση επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, πριν το φαινόμενο λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.