Μεγάλος πάροχος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να κάνει ανανέωση συμβολαίου αν δεν μπει οπτική ίνα πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους συνδρομητές να λάβουν βιαστικές αποφάσεις.

Αλαλούμ με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες και μάχες στα διαμερίσματα φέρνουν οι πάροχοι... Μέχρι και συνεργεία εμφανίζονται χωρίς άδεια σε πολυκατοικίες, ενώ μπαίνουν διπλές καλωδιώσεις και τρύπες στους κοινόχρηστους χώρους. Από τους παρόχους η πίεση προς τους συνδρομητές είναι άνευ προηγουμένου για την οπτική ίνα με τηλεφωνήματα. Μάλιστα μεγάλος πάροχος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να κάνει ανανέωση συμβολαίου αν δεν μπει οπτική ίνα πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους συνδρομητές να λάβουν βιαστικές αποφάσεις.

Το χάος στις πολυκατοικίεςκαι η υποβάθμιση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι άνευ προηγουμένου, αφού περνούν άναρχα κανάλια και καλώδια από διάφορα σημεία, ανοίγουν τρύπες σε κοινόχρηστους χώρους και ουσιαστικά γίνονται διάφορα μπαλώματα.

Η βασική αρχή είναι απλή για τις οπτικές ίνες. Αφού διαπιστωθεί ποιος πάροχος έχει αναπτύξει υποδομή οπτικής ίνας στην περιοχή, ο διαχειριστής, με τη συναίνεση των ιδιοκτητών, επιλέγει την εταιρεία που θα εγκαταστήσει το κεντρικό κουτί στο κτίριο. Από εκεί και πέρα, όμως, αρχίζουν οι δυσκολίες.

Τι συμβαίνει όταν ένας ένοικος επιλέξει διαφορετικό πάροχο από εκείνον που εγκατέστησε τη βασική υποδομή; Πριν από περίπου δύο χρόνια ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Nova συμφώνησαν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στα δίκτυα οπτικών ινών σε επίπεδο χονδρικής.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν περιελάμβανε τη ΔΕΗ, καθώς τότε δεν είχε ακόμη εισέλθει στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. Εκτοτε, όμως, ανέπτυξε το δικό της δίκτυο, το οποίο σε αρκετές περιοχές της Αττικής επικαλύπτεται με ήδη υπάρχουσες υποδομές, κυρίως του ΟΤΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σήμερα στις πολυκατοικίες που επιλέγουν τη ΔΕΗ για την εγκατάσταση της κάθετης καλωδίωσης, αν στη συνέχεια ένας ένοικος θελήσει να συνδεθεί μέσω διαφορετικού παρόχου, η εξυπηρέτησή του συχνά προσκρούει στην άρνηση των άλλων παρόχων και πιο συγκεκριμένα του ΟΤΕ. Ετσι, είτε αρνείται να εξυπηρετήσει τον ένοικο είτε φέρεται να προτείνει να περάσει το δικό του κεντρικό κουτί, που σημαίνει δεύτερη κάθετη καλωδίωση με νέες επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους, επιπλέον καλώδια και νέες οπές στο κτίριο. Αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε νέες έριδες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες χωρίς ουσιαστικό λόγο αφού ήδη υπάρχει η εγκατάσταση.

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά άμεση λύση απέναντι στην υποβάθμιση των πολυκατοικιών

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΕΕΤΤ ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των πολλαπλών εγκαταστάσεων οπτικών ινών στις ίδιες πολυκατοικίες που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους κοινόχρηστους χώρους.

Οπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορεί να μετατρέπονται σε «θεατές» ενός ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ο οποίος εκδηλώνεται μέσα στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οδηγεί στην απαξίωση υποδομών που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί με χρήματα των φορολογουμένων.

Τονίζει ότι σε πολλά κτίρια, που διαθέτουν ήδη πιστοποιημένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή, παρατηρείται το φαινόμενο διαφορετικές εταιρείες να εγκαθιστούν νέα παράλληλα δίκτυα αντί να αξιοποιούν την ήδη υπάρχουσα υποδομή.

Μια πρακτική που οδηγεί σε συνεχείς τεχνικές παρεμβάσεις μέσα στις πολυκατοικίες, με νέες σωληνώσεις, καλωδιώσεις και πίνακες διανομής, προκαλώντας αισθητική υποβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, αναστάτωση σε διαχειριστές και ιδιοκτήτες, αλλά και άσκοπη επιβάρυνση των κοινόκτητων εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη δεύτερων ή ακόμη και τρίτων παράλληλων δικτύων ακυρώνει στην πράξη τον βασικό στόχο του Smart Readiness, το οποίο σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει μία κοινή, ουδέτερη και προσβάσιμη παθητική υποδομή ανά κτίριο, διαθέσιμη προς χρήση από όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς να απαιτούνται νέες κατασκευαστικές παρεμβάσεις.

Η Ομοσπονδία εκφράζει, επίσης, προβληματισμό για τη συμβατότητα της πρακτικής αυτής με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ενώ θέτει ζήτημα ορθής αξιοποίησης των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων που διατέθηκαν για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των κτιρίων.

Για τον λόγο αυτό ζητά από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ να εκδώσουν σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες. Παράλληλα, ζητεί να αποτραπεί η εγκατάσταση δεύτερων ή τρίτων παράλληλων δικτύων όταν υπάρχει ήδη λειτουργική υποδομή, να προστατευθούν οι κοινόχρηστοι χώροι από περιττές τεχνικές επεμβάσεις και να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση των δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Υποσχέσεις για ρύθμιση από Οκτώβρη

Η σχετική ρύθμιση, η οποία θα ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία Gigabit Infrastructure Act, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση με στόχο να βάλει τέλος στο «αλαλούμ» που έχει δημιουργηθεί στις πολυκατοικίες από τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών, ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.