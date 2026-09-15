Στον «αέρα» νέο τρέιλερ της σεζόν και όλοι ψάχνουν τον… Γιώργο Λιάγκα. Οι πρώτες εικόνες.

Η αντίστροφή μέτρηση για την πρεμιέρα της εκπομπή «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, έχει ήδη ξεκινήσει και ο παρουσιαστής και την ανανεωμένη ομάδα του, να επιστρέφουν σύντομα στο τηλεοπτικό πλατό του ΑΝΤ1.

Για μία ακόμη χρονιά, ο Γιώργος Λιάγκας αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσίασης, ενώ το επίσημο τρέιλερ της νέας σεζόν είναι ήδη στον «αέρα».

Στο σύντομο βίντεο που δημοσιεύθηκε, τα μέλη της ομάδας του «Πρωινού» αναζητούν τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται χαλαρός και χαμογελαστός κρατώντας στα χέρια του ένα… καλάμι ψαρέματος.

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Υπενθυμίζεται ότι και στο πρώτο teaser της εκπομπής, ο δημοσιογράφος είχε εμφανιστεί μεταμφιεσμένος σε «ψαρά» για τις ανάγκες των γυρισμάτων, δηλώνοντας στην κάμερα ότι «Επιστρέφει».

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Στο πλευρό του φέτος θα βρίσκεται Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη, η Γιώτα Κηπουρού, η Νόρα Καούρη και ο Γρηγόρης Μπάκας.

«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:50, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ!