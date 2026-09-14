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Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία κοινή τους φωτογραφία.

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει ο Γιώργος Λιάγκας τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Από το βράδυ της Κυριακής η σορός του εκλιπόντος ερμηνευτή βρισκόταν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε και η εξόδιος ακολουθία το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο με τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη να ακούγεται από τα ηχεία, ενώ θαυμαστές, φίλοι και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο σημείο αποχαιρετώντας τον καλλιτέχνη.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Γιώργος Λιάγκας, λίγη ώρα μετά από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση, στέλνοντας το δικό του μήνυμα:

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«Καλό ταξίδι στο φως Γιώργο μου… Έφυγες νωρίς, έφυγες άδικα, θα μείνεις αθάνατος…».

{https://www.instagram.com/p/DdRF5KwxYgE/?hl=el}

Η προηγούμενη ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγες ώρες μετά από την δυσάρεστη είδηση για τον πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, προχώρησε σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναφέροντας:

«Ο Γιώργος όπως τον ήξερα εγώ… Τα φαγητά μας στου Λουιζίδη στη Βουλιαγμένη, τα χειμωνιάτικα μπάνια μας κάτω από το Divani στο Καβούρι, οι ατέλειωτες πλάκες και κουβέντες μέχρι πρωίας στα καμαρίνια.

Ένας σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας τεράστιος σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα ένας απλός, αυθεντικός και αληθινός άνθρωπος.

Γιώργο, κάποιοι σε στενοχώρησαν πολύ… Όμως ο κόσμος σε αγάπησε όσο λίγους, γιατί ένιωθε την αλήθεια σου.

Έτσι θα σε θυμάμαι, Γιώργο. Απλό, γελαστό, καλοσυνάτο και μοναδικό.

Καλό ταξίδι φίλε μου καλέ…».

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