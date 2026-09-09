Στο σύνολο της αγοράς, 46 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 80 υποχώρησαν και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Με περιορισμένες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστικές κινήσεις στο τελευταίο μέρος περιόρισαν αισθητά την ενδοσυνεδριακή πτώση, ενώ βασικό χαρακτηριστικό αποτέλεσε η εκτίναξη της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.701,69 μονάδες με πτώση 0,18%. Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 432,08 εκατ. ευρώ, έναντι επιπέδων κοντά στα 240 εκατ. ευρώ στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, με τον όγκο στα 53,32 εκατ. τεμάχια. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η δραστηριότητα στα πακέτα, καθώς 32 προσυμφωνημένες συναλλαγές είχαν συνολική αξία 106,8 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 46 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 80 υποχώρησαν και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε στις 3.186,4 μονάδες με απώλειες 0,14%.Η Eurobank υποχώρησε 1,20% στα 4,67 ευρώ, με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 87,8 εκατ. ευρώ. Η Εθνική έχασε 1,79% στα 17,28 ευρώ, η Πειραιώς 1,26% στα 10,54 ευρώ και η Alpha Bank 0,40% στα 4,70 ευρώ.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.919 μονάδες με πτώση 0,17%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,49% στις 3.072,2 μονάδες. Στις μετοχές, ισχυρότερη άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση σημείωσε η Helleniq Energy με +6,29% στα 17,73 ευρώ, ενώ η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 3,38% στα 67,20 ευρώ. Η ΔΕΗ έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 24,66 ευρώ με +2,75%, ο ΟΤΕ κέρδισε 2,13% στα 20,12 ευρώ και η Optima Bank 2,11% στα 12,10 ευρώ.

Στις μεγαλύτερες πιέσεις, η Aegean υποχώρησε 2,41% στα 11,76 ευρώ, η Jumbo 2,32% στα 26,08 ευρώ και η Coca-Cola HBC 2,23% στα 52,50 ευρώ. Η Jumbo κατέγραψε συναλλαγές 51,5 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 45,1 εκατ., η Εθνική 42,7 εκατ. και η Alpha 41,2 εκατ. ευρώ.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ξεχώρισε με +2,60% στα 31,50 ευρώ και η Dimand με +1,15% στα 13,15 ευρώ, ενώ ο Σαράντης υποχώρησε 4,58% και η Autohellas 3,23%.