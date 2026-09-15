Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος Qualco, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 101,1 εκατ. ευρώ, από 88,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος Qualco στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι ζημιών 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, την ώρα που τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 3%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 101,1 εκατ. ευρώ, από 88,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA περιορίστηκε στο 13,2% από 14,7%. Η εταιρεία αποδίδει τη μεταβολή στις αυξημένες δαπάνες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων υλοποίησης έργων, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη τεχνολογίας διττής χρήσης.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ, από ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ. Το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 10%, στα 40,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο το περιθώριο μεικτού κέρδους υποχώρησε στο 40% από 41,7%. Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 19%, στα 23,8 εκατ. ευρώ, και οι δαπάνες πωλήσεων και μάρκετινγκ κατά 17%, στα 12,6 εκατ. ευρώ.

Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, τα έσοδα ανήλθαν στα 228,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 43,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5%. Το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 19,1% από 21,1%.

Τα διεθνή έσοδα στο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 24%, στα 32,1 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούν στο 32% των συνολικών εσόδων, έναντι 29% την προηγούμενη χρονιά.

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Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 2,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μειώθηκαν στα 21 εκατ. ευρώ από 55,1 εκατ. ευρώ στην αρχή του έτους, ενώ ο συνολικός δανεισμός περιορίστηκε στα 67 εκατ. ευρώ από 73 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε στο 1,3x, από 0,8x στο τέλος του 2025.

Για το σύνολο του 2026, η Qualco διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση εσόδων της τάξης του 15% και περιθώριο EBITDA περίπου 20%. Το ανεκτέλεστο έργων για την επόμενη πενταετία ανερχόταν στο τέλος Ιουνίου σε 762 εκατ. ευρώ, με το 44% να προέρχεται από διεθνείς πελάτες.