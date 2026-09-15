Πλέον, ο οίκος προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA 2,52 δισ. ευρώ για τη Motor Oil και 2,27 δισ. ευρώ για τη HELLENiQ Energy το 2026.

Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία των ελληνικών διυλιστηρίων προχωρά η Eurobank Equities, στον απόηχο της ισχυρής ανόδου των περιθωρίων διύλισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο οίκος αυξάνει αισθητά τις τιμές-στόχους για Motor Oil και HELLENiQ Energy, διατηρώντας σύσταση «Buy» για την πρώτη, αλλά υποβαθμίζοντας τη δεύτερη σε «Hold».

Σύμφωνα με την έκθεση, τα περιθώρια στο diesel και τα αεροπορικά καύσιμα κινήθηκαν προς τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς εντάθηκαν οι συνθήκες στενότητας στην αγορά προϊόντων. Το μοντέλο της Eurobank Equities παραπέμπει σε περιθώριο διύλισης άνω των 30 δολαρίων ανά βαρέλι για το τρίτο τρίμηνο του 2026, οδηγώντας σε νέα σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο της χρήσης.

Πλέον, ο οίκος προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA 2,52 δισ. ευρώ για τη Motor Oil και 2,27 δισ. ευρώ για τη HELLENiQ Energy το 2026. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι αυξημένες κατά περισσότερο από 80% σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου, ενώ βρίσκονται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα κερδοφορίας των 1,4-1,5 δισ. ευρώ που προεξοφλούσε το consensus στις αρχές του έτους.

Εκτιμήσεις για το 2027

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για το 2027, το οποίο η Eurobank Equities χαρακτηρίζει ακόμη μία εξαιρετική χρονιά. Προβλέπει EBITDA περίπου 2-2,25 δισ. ευρώ για τα ελληνικά διυλιστήρια, σχεδόν διπλάσιο από την προηγούμενη εκτίμηση των 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπολογίζονται μεταξύ 1,2 και 1,6 δισ. ευρώ. Για το 2028 αναμένεται ομαλοποίηση, ωστόσο η κερδοφορία εκτιμάται ότι θα παραμείνει σημαντικά υψηλότερη από τις παλαιότερες παραδοχές του οίκου.

Οι ισχυρότερες ταμειακές ροές αναμένεται παράλληλα να επιταχύνουν την αποκλιμάκωση του δανεισμού και να στηρίξουν υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους. Για τη HELLENiQ Energy προβλέπεται καθαρός δανεισμός περίπου 1,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026 και 800 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ η Motor Oil εκτιμάται ότι θα περάσει σε καθαρή ταμειακή θέση.

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Στο μέτωπο των αποτιμήσεων, η νέα τιμή-στόχος για τη Motor Oil ανεβαίνει στα 73,90 ευρώ από 53,20 ευρώ, με σύσταση «Buy». Ωστόσο, η μετοχή αφαιρείται από τις κορυφαίες επιλογές του οίκου μετά το ισχυρό ράλι. Για τη HELLENiQ Energy, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 17,50 ευρώ από 12,60 ευρώ, αλλά η σύσταση υποβαθμίζεται από «Buy» σε «Hold», καθώς η νέα αποτίμηση βρίσκεται πλέον κοντά στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.