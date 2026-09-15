Η δυσμενέστερη εικόνα καταγράφεται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

Ήπια αύξηση της απασχόλησης καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με την εικόνα ωστόσο να εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους Βραχυχρόνιους Δείκτες Απασχόλησης, στο σύνολο της βιομηχανίας ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι ώρες εργασίας κατά 1,7% και ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων κατά 1,8%. Στις υπηρεσίες, οι αντίστοιχες αυξήσεις περιορίστηκαν σε 1,1%, 0,7% και 1,4%. Τα στοιχεία είναι χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση.

Η δυσμενέστερη εικόνα καταγράφεται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού. Ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση, οι ώρες εργασίας κατά 4,3% και οι μισθοί και τα ημερομίσθια κατά 3,8%. Αρνητικές ήταν οι μεταβολές και στην παροχή νερού και τη διαχείριση αποβλήτων, με πτώση 0,6% στην απασχόληση, 0,4% στις ώρες εργασίας και 0,6% στους μισθούς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον τουρισμό και την εστίαση. Παρά την περίοδο αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης ο δείκτης απασχολουμένων υποχώρησε κατά 0,4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ οι ώρες εργασίας μειώθηκαν πιο έντονα, κατά 3,1%. Ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμος, με οριακή αύξηση 0,1%.

Μείωση της απασχόλησης κατά 1% σημειώθηκε και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, παρότι οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% και οι μισθοί κατά 1,2%. Στον αντίποδα, ισχυρότερη αύξηση απασχόλησης εμφάνισαν τα ορυχεία και λατομεία με 7,5%, η ενημέρωση και επικοινωνία με 5% και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 3,8%.

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Θετική ήταν η εικόνα στις κατασκευές, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,6%, οι ώρες εργασίας κατά 3% και οι μισθοί και τα ημερομίσθια κατά 5,5%. Στο εμπόριο οι μεταβολές διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε 1,1%, 1,2% και 5%, ενώ στη μεταποίηση η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 1,6%.