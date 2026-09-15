«Δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

«Την ημέρα που αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, που σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες έφερε την Ελλάδα πιο χαμηλά κι από την Αλβανία στο θέμα εξάρτησης της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, περηφανεύεται ότι έχει αυξηθεί κατά 50% ο αριθμός εγκληματιών που βρίσκονται στις φυλακές», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτοπούλος,με αφορμή την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού.

«Τους «Κασιδιάρηδες» στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση», συνεχίζει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και καταλήγει: «Μόνο έτσι το μαύρο θα σκεπαστεί από το χρώμα των ονείρων».