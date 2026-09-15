Χαμόγελα αργίας με κλειστά σχολεία την Πέμπτη 17/9 για τους μαθητές του Ψυχικού.

Κλειστά σχολεία και μια μέρα αργία άνευ σχολικών υποχρεώσεων περιμένει τους μαθητές του Ψυχικού την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, λόγω του εορτασμού της Αγίας Σοφίας, Πολιούχου του Νέου Ψυχικού. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα σχολεία που λειτουργούν στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της εορτής, καθώς η 17η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα τοπικής αργίας για τις σχολικές μονάδες. Η απόφαση αφορά τις σχολικές μονάδες της περιοχής και συνδέεται με τον εορτασμό της μνήμης της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Οι μαθητές των σχολείων που λειτουργούν στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού δεν θα προσέλθουν στα μαθήματα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Η λειτουργία των σχολείων θα επανέλθει κανονικά από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, οπότε οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πρόκειται για τοπική αργία που αφορά τις σχολικές μονάδες της συγκεκριμένης δημοτικής κοινότητας και όχι το σύνολο των σχολείων της Αττικής. Έτσι, για τους μαθητές του Νέου Ψυχικού η σχολική εβδομάδα θα έχει μία επιπλέον ημέρα διακοπής, με τα μαθήματα να συνεχίζονται κανονικά από την επόμενη ημέρα. Σημειωτέον πέραν των κλειστών σχολείων η αργία καλύπτει και τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές οπότε οι μαθητές απαλλάσσονται και από τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το Ψυχικό γιορτάζει την πολιούχο του Αγία Σοφία με λιτανεία και κλειστά σχολεία

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου «την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, που μαρτύρησαν στη Ρώμη τον 2ο αιώνα μ.Χ., αναδεικνύοντας με τη θυσία τους τη δύναμη της πίστης. Το παράδειγμά τους παραμένει ζωντανό, υπενθυμίζοντας τις αξίες που στηρίζουν τον άνθρωπο σε κάθε εποχή. Η Αγία Σοφία αποτελεί Πολιούχο του Νέου Ψυχικού, συνδέοντας άρρηκτα τον τόπο μας με την παράδοση και την πνευματική μας κληρονομιά. Ο Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, χτισμένος με τη συμβολή των κατοίκων, δεσπόζει στην καρδιά της πόλης και αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε γενιά.»