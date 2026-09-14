Αναστολή λειτουργίας βρεφικού σταθμού στη Φυλή λόγω Covid – Η ανακοίνωση του Δήμου.

Την αναστολή λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Λίμνης Άνω Λιοσίων αποφάσισε ο Δήμος Φυλής, μετά την εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid σε φιλοξενούμενα παιδιά, αλλά και στο προσωπικό του σταθμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η λειτουργία του σταθμού αναστέλλεται από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, για λόγους προστασίας της υγείας των παιδιών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινότητας. Όπως αναφέρεται, η απόφαση κρίθηκε απαραίτητη καθώς το προσωπικό που παραμένει διαθέσιμο δεν επαρκεί για την ασφαλή φιλοξενία των νηπίων, ενώ παράλληλα επιδιώκεται να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του ιού.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης μέτρα που προτείνονται για την προστασία από τη διασπορά του ιού, όπως η απομόνωση σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικών, καθώς και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

Η ανάρτηση του Δήμου Φυλής

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