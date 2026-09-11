Στα σχολεία οι 50 Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 – Ποιες μονάδες περιλαμβάνει το νέο ΦΕΚ

Με κοινωνικούς λειτουργούς ενισχύονται 50 Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Ειδικότερα, η απόφαση καθορίζει τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκήσουν καθήκοντα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών. Συνολικά προβλέπεται η τοποθέτηση ενός Κοινωνικού Λειτουργού σε κάθε μία από τις 50 σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη. Στην Αττική, ειδικότερα, ενισχύονται σχολεία στο Ζεφύρι, τα Άνω Λιόσια, τον Ασπρόπυργο, τις Αχαρνές και την Αγία Βαρβάρα.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιλαμβάνονται το 12ο, το 7ο και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, το 15ο και το 20ό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Χρυσοχωρίου και Αγιάσματος. Στην Κεντρική Μακεδονία εντάσσονται το Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου – Αράχου – Λιανοβεργίου, το 2ο και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, το Δημοτικό Σχολείο Κορυφής, καθώς και το 5ο και το 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης.

Στη Θεσσαλία, Κοινωνικοί Λειτουργοί τοποθετούνται στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, το 18ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, το 11ο και το 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, το 1ο και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων. Στη Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνονται το 9ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας, το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καστέλλας.

Στην Αττική, η απόφαση αφορά το 2ο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, το 2ο, το 5ο και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, το 6ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, το 16ο και το 23ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας.

Στην Πελοπόννησο περιλαμβάνονται το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού, το Δημοτικό Σχολείο Εξαμιλίων, το Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος και το Δημοτικό Σχολείο Άριος. Στη Δυτική Ελλάδα εντάσσονται το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, το Δημοτικό Σχολείο Σαγέικων, το 2ο και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, το Δημοτικό Σχολείο Κέντρου και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου. Τέλος, στην Κρήτη ενισχύονται το 3ο και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε την εγκύκλιο εδώ