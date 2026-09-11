Η αναφορά του Αντώνη Ρέμου στον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ώρες πριν από την συναυλία του στην Θεσσαλονίκη.

Το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος θα παραχωρήσει μία μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσει τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι.

Η συναυλία του ωστόσο, έρχεται λίγες ημέρες μετά από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή «Action Τώρα», μίλησε για την επερχόμενη εμφάνισή του, κάνοντας μία συγκινητική αναφορά στον συνάδελφό του, Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως είπε, το πρόγραμμα της συναυλίας του θα συμπεριλαμβάνει και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μαζωνάκη, θεωρώντας ότι και ο ίδιος θα ήθελε να ακουστούν τα τραγούδια του.

«Ο Μαζωνάκης δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτό που έπρεπε στη ζωή του»

Μιλώντας για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε: «Πραγματικά, ήταν σαν κεραυνός το νέο αυτό που ακούσαμε. Τι να πω, τι να πω; Δεν μπορώ ακόμη να το καταλάβω, να το πιστέψω. Κρίμα. Κρίμα ένα τόσο νέο παιδί, ένας τόσο έτσι χαρισματικός καλλιτέχνης… Εγώ το έχω δηλώσει ότι ο Γιώργος έχει από τα ωραιότερα ρεπερτόρια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Έτσι, το έχω δηλώσει και σε φίλους μου και σε συνεργάτες. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτή η απώλεια ήρθε έτσι ξαφνικά και δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί στη ζωή του».

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Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στην αυριανή του συναυλία, δηλώνοντας ότι θα ακουστούν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς είναι κάτι που θα το ήθελε και ο ίδιος:

«Ας κρατήσουμε τον Γιώργο της καρδιάς μας, τον Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια, και αύριο στη συναυλία που θα κάνουμε εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα κάποιες μουσικές του, κάποια τραγούδια του, και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα, γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί γι’ αυτόν, για εκείνον, για να του στείλουμε την αγάπη μας και να του στείλουμε ότι θα είμαστε εδώ να, να τραγουδάμε τα τραγούδια του και να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του».

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος, μίλησε για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας ότι ο σχεδιασμός της έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο:

«Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το βράδυ εδώ και έναν χρόνο, έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει μία τεράστια παραγωγή, δουλεύουν ασταμάτητα, θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους… Χαίρομαι που έρχεται η ώρα και πιστεύω θα είναι μία εκπληκτική βραδιά, όσοι είμαστε εκεί θα κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι στο χρόνο και τη μουσική…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ρέμος.

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