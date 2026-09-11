Σύμφωνα με την έκθεση του ECDC, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, η Ελλάδα έχει αναφέρει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων σε ανθρώπους για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με 284 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 24 θανάτων.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αθανάσιος Τσακρίς, προειδοποιεί πως ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ακόμα εδώ.

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ακόμα εδώ, όπως αποτυπώνεται και στον χάρτη που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ECDC. Ας μην του δώσουμε χώρο!» αναφέρει σε ανάρτησή του ο καθηγητής και καλεί όλους να «ακολουθούμε τα μέτρα προστασίας και προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών».

«Η δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου παραμένει υψηλή σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων να καταγράφεται στην Ιταλία και την Ελλάδα, καθώς και αξιοσημείωτη δραστηριότητα στη Βόρεια Μακεδονία. Στην Ευρώπη, έχουν αναφερθεί 1.086 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 15 χώρες ως τις 3 Σεπτέμβρη, σημειώνει η έκθεση και προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος μετάδοσης παραμένει υψηλός και αναμένονται περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες.

Στην έκθεσή του ο ECDC αναφέρει πως από την έναρξη της περιόδου μετάδοσης του 2026 και έως τις 10 Σεπτεμβρίου, έχουν εντοπιστεί 161 περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε 15 χώρες της Ευρώπης.

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Όπως σημειώνει οι περιοχές αυτές εντοπίζονται στην Ιταλία (64), την Ελλάδα (21), τη Ρουμανία (20), τη Γαλλία (14), τις Κάτω Χώρες (10), τη Σερβία (7), την Κροατία (5), την Ισπανία (5), τη Βόρεια Μακεδονία (4), την Ουγγαρία (3), την Αυστρία (2), τη Γερμανία (2), την Αλβανία (1), την Κύπρο (1) και το Κοσσυφοπέδιο (1).

Αυτή την εβδομάδα, αναφέρονται 16 περιοχές που πλήττονται για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα περίοδο.

Οι 15 χώρες έχουν αναφέρει 1.285 κρούσματα λοίμωξης (από την αρχή της χρονιάς ως τις 10 Σεπτεμβρίου) από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους τοπικά: Ιταλία (590 κρούσματα), Ελλάδα (319 κρούσματα, εκ των οποίων τα 9 αφορούσαν άτομα με άγνωστο τόπο μόλυνσης), Ισπανία (104 κρούσματα), Ρουμανία (77 κρούσματα), Βόρεια Μακεδονία (57 κρούσματα), Γαλλία (49 κρούσματα), Σερβία (37 κρούσματα), Κάτω Χώρες (19 κρούσματα), Κροατία (10 κρούσματα), Κύπρος (10 κρούσματα), Αυστρία (5 κρούσματα), Ουγγαρία (4 κρούσματα), Γερμανία (2 κρούσματα), Αλβανία (1 κρούσμα) και Κοσσυφοπέδιο (1 κρούσμα).

Η περίπτωση της Ελλάδας

Σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα έχει αναφέρει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, με 284 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 24 θανάτων με το ποσοστό θνητότητας να είναι στο 8,5%. Η μετάδοση του ιού είναι επί του παρόντος εντονότερη στην περιφέρεια της Αττικής, η οποία αντιπροσωπεύει 162 κρούσματα, με τους υψηλότερους αριθμούς να καταγράφονται στην Ανατολική Αττική (86 κρούσματα) και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών (48 κρούσματα).





