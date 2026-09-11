Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει στις 14/9.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, από το περιβάλλον της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, φαίνεται πως κλείδωσε η ημέρα και ο τόπος της κηδείας του.

Ειδικότερα, η κηδεία του Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα 14/9 από το Γ Νεκροταφείο Αθηνών. Η ώρα της κηδείας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο, όπως έχει πει ο δικηγόρος της οικογένειας «επιθυμία της οικογένειας είναι να γίνει η κηδεία στο 3ο νεκροταφείο εκεί που είναι η γενέτειρα του Γιώργου, στη Νίκαια».

Το παιδί μου, ποιος θα μου το φέρει πίσω

«Πρέπει (οι κατηγορούμενοι) να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Το παιδί μου εμένα, ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος (με τον θάνατό του); Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;» είπε νωρίτερα σήμερα ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, ενώ τα ευρήματα που εντοπίστηκαν παραπέμπουν σε ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα. Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, διαδικασία που κατά κανόνα απαιτεί αρκετές εβδομάδες.