«Εξασφαλίσαμε δάνειο 75 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να βελτιώσουμε τα σχολεία μας.Συνεχίζουμε δυναμικά!» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε σε σχολεία της πρωτεύουσας, μεταφέροντας το μήνυμα για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο κ. Δούκας επισκέφθηκε αρχικά το 87ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, το οποίο χαρακτήρισε παράδειγμα συνύπαρξης και συμπερίληψης.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου παρέστη στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.

Στην ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις του Δήμου στα σχολικά κτίρια, σημειώνοντας ότι έχει εξασφαλιστεί δάνειο ύψους 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών. Όπως ανέφερε, μέσα στο 2026 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε 70 σχολικά κτίρια, με τον Δήμο Αθηναίων να δηλώνει ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών υποδομών συνεχίζεται.

«Στον Δήμο Αθηναίων στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας, ευχόμενος παράλληλα «καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά» σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε!

Βρέθηκα σήμερα στο 87ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, ένα σχολείο που αποτελεί παράδειγμα συνύπαρξης και συμπερίληψης.

Στη συνέχεια, στο 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, είχα τη χαρά να παραστώ στον αγιασμό μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.

Στον Δήμο Αθηναίων στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο στην πράξη.

Γι’ αυτό εξασφαλίσαμε δάνειο 75 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να βελτιώσουμε τα σχολεία μας, ενώ μέσα στο 2026 προχωρήσαμε ήδη σε παρεμβάσεις σε 70 σχολικά κτίρια.

Συνεχίζουμε δυναμικά!

Καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά σε όλους!

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