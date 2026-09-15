Σε ενοποιημένη βάση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 34%.

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Premia Properties στο πρώτο εξάμηνο του 2026, συνεχίζοντας παράλληλα τη διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με την υποχώρηση να αποδίδεται κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων και στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Σε ενοποιημένη βάση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 34%. Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 18,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 23%, με ιδιαίτερα ισχυρή συνεισφορά από τα ξενοδοχεία, όπου η αύξηση έφθασε το 63%, και τις φοιτητικές κατοικίες, με άνοδο 42%. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) ενισχύθηκαν κατά 15%, στα 4,7 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Ιουνίου, η Premia διαχειριζόταν 78 ακίνητα και 575 χιλ. τ.μ. κτιρίων, με τη συνολική αξία των επενδύσεων να ανέρχεται σε 755,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 9% από το τέλος του 2025. Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 7,1%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθώσεων έφθασε τα 10,1 έτη.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, ενώ προχωρά τη στρατηγική επένδυση στα AKTI HOTELS & Resorts σε Ρόδο και Κω, συνολικής δυναμικότητας 1.316 δωματίων. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στις φοιτητικές κατοικίες, με νέα ακίνητα σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Καισαριανή, τα οποία θα ανεβάσουν σε 765 τα δωμάτια υπό διαχείριση.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 278,5 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός σε 467 εκατ. ευρώ και το ενεργητικό σε 783,7 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Net LTV στο 62%. Το μέσο κόστος δανεισμού παρέμεινε στο 3,8%, ενώ η μέση διάρκεια των δανείων ανέρχεται σε 7,8 έτη.