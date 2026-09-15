Επικαλούμενος στοιχεία μελέτης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανέφερε ότι οι εσωτερικοί εμπορικοί φραγμοί στην Ευρώπη ισοδυναμούν με δασμούς της τάξης του 110% στις υπηρεσίες μεταξύ των κρατών-μελών και 44% στα βιομηχανικά αγαθά.

Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρώπη τις μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προειδοποιώντας ότι το οικονομικό κόστος της αδράνειας είναι πλέον μεγαλύτερο από το κόστος των αλλαγών.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική Handelsblatt και στον δημοσιογράφο Jan Hildebrand, ο κ. Πιερρακάκης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη άρσης των εμποδίων που εξακολουθούν να κατακερματίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία, ιδιαίτερα στις κεφαλαιαγορές, στο τραπεζικό σύστημα και στην ενέργεια.

Επικαλούμενος στοιχεία μελέτης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανέφερε ότι οι εσωτερικοί εμπορικοί φραγμοί στην Ευρώπη ισοδυναμούν με δασμούς της τάξης του 110% στις υπηρεσίες μεταξύ των κρατών-μελών και 44% στα βιομηχανικά αγαθά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξάλειψη αυτών των εμποδίων μπορεί να απελευθερώσει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό χωρίς να απαιτείται αποκλειστικά η διάθεση πρόσθετων δημόσιων πόρων.

Ιδιωτικά κεφάλαια και επενδύσεις

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια απέδωσε στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Στόχος, όπως ανέφερε, πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και η διοχέτευσή τους σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις κεφαλαιαγορές. Όπως σημείωσε, το 2024 η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές αντιστοιχούσε περίπου στο 73% του ΑΕΠ της ΕΕ, έναντι 270% στις ΗΠΑ.

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Αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση συχνά προσκρούει σε εθνικές επιφυλάξεις και διαφορετικά συμφέροντα, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η στασιμότητα έχει πλέον βαρύ τίμημα. «Το κόστος της αδράνειας είναι για όλους μεγαλύτερο από το κόστος των μεταρρυθμίσεων», τόνισε, εκτιμώντας ότι η άρση των εμποδίων μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Τέλος, αναφορά έκανε και στη διασυνοριακή ενοποίηση επιχειρήσεων και τραπεζών, την οποία χαρακτήρισε «υπαρξιακή αναγκαιότητα» για την Ευρώπη. Επικαλέστηκε μάλιστα την ελληνική εμπειρία και τη συμμετοχή της UniCredit στην Alpha Bank, υποστηρίζοντας ότι μεγαλύτερες και περισσότερο ενοποιημένες ευρωπαϊκές αγορές μπορούν να χρηματοδοτήσουν περισσότερη καινοτομία και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.