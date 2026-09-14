Σε ερώτηση εάν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για ενδεχόμενη επιδότηση, ο υπουργός παρέπεμψε στις αποφάσεις που θα ληφθούν όταν διαμορφωθούν τα δεδομένα.

Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών, εφόσον οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης κινηθούν σε υψηλά επίπεδα ενόψει του χειμώνα.

Μιλώντας στους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο υπουργός τόνισε ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και θα αξιολογήσει την κατάσταση τον Οκτώβριο, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το κόστος θέρμανσης. Η συζήτηση έγινε με αφορμή εκτιμήσεις ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να διαμορφωθεί μεταξύ 1,75 και 1,85 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Πιερρακάκης απέφυγε να υιοθετήσει συγκεκριμένη πρόβλεψη, επισημαίνοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις ενεργειακές αγορές.

«Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα καταγράφονται σημαντικές διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για ενδεχόμενη επιδότηση, ο υπουργός παρέπεμψε στις αποφάσεις που θα ληφθούν όταν διαμορφωθούν τα δεδομένα. «Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι, εφόσον χρειαστεί, η Πολιτεία θα στηρίξει τους πολίτες.

Ακόμη, σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα μόνιμα μέτρα από τις έκτακτες παρεμβάσεις που συνδέονται με περιόδους κρίσης. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι την περασμένη άνοιξη διατέθηκαν περίπου 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις έκτακτες πιέσεις.

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Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, αναγνωρίζοντας ότι για τα νοικοκυριά καθοριστικό είναι το ποσό που απομένει στο τέλος του μήνα. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, παρέπεμψε στις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα ως τον σταθερότερο δρόμο για τη συγκράτηση του κόστους, ενώ για τον προσεχή χειμώνα κατέστησε σαφές ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των τιμών και τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών.

{Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: «Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες»}