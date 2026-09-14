«Ο κ. Πιερρακάκης δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι’ αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ», αναφέρει ο Νίκος Παππάς.

«Ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι’ αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει τον ΦΠΑ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον ΑΝΤ1.

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι και εφικτή και αναγκαία.

Τα 2,2 δισ. για το 2026 και το 2027 είναι το πολιτικό ταβάνι της κυβέρνησης.

Τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οφείλουν να πάρουν θέση», συνεχίζει και ο Γραμματέας της ΚΕ και Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Υπάρχει άλλη πολιτική μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα».

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