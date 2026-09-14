Oι σπουδαστές των ΑΣΕΙ και των ΑΣΜΥ αποκτούν οργανωμένη πρόσβαση στην διανομή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας «Εύδοξος», στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «Ενσωμάτωση, υποστήριξη και διαχείριση της διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (Υπηρεσία «Εύδοξος») για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ)».

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την υλοποίηση του έργου, οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ και των ΑΣΜΥ αποκτούν οργανωμένη πρόσβαση στην διανομή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας «Εύδοξος», στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, με βασικούς πυλώνες την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Εξάλλου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει επισημάνει ότι «η αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αφορά μόνο τα μέσα, αλλά πρωτίστως τη γνώση και την εκπαίδευση των στελεχών, του κύριου πολλαπλασιαστή ισχύος τους».

Σημειώνεται ότι η προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 347.200 ευρώ, καλύπτει τρία συναπτά ακαδημαϊκά έτη, από το 2026-2027 έως και το 2028-2029, και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2029.

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Η σύμβαση περιλαμβάνει την αρχική ανάπτυξη, υλοποίηση και ενσωμάτωση της σχετικής υπηρεσίας για τα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΜΥ, καθώς και τη συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας της για τη διανομή των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.