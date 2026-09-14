«Το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι επαρκές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση», είπε ο Θεόδωρος Λιβάνιος, λέγοντας ότι ο Άρειος Πάγος θα αξιολογήσει τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές.

Ως «οξύμωρο» χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Λιβάνιος το ζήτημα της συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις επικείμενες εκλογές, δεδομένου ότι «μισεί τον κοινοβουλευτισμό».

«Το θέμα δεν είναι αν θα κατέβει ο κύριος Κασιδιάρης ή όχι στις εκλογές, αλλά να δούμε τους λόγους. Είναι και οξύμωρο ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον κοινοβουλευτισμό να προσπαθεί να εκλεγεί στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Αναφερόμενος στο κατά πόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορούσε να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, ο Θεόδωρος Λιβάνιος ξεκαθάρισε ότι η σχετική απόφαση δεν λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή τη Βουλή, αλλά από τον Άρειο Πάγο.

«Θα καταθέσουν τα κόμματα που θέλουν να συμμετάσχουν και από εκεί και πέρα ο Άρειος Πάγος θα αξιολογήσει τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν», σημείωσε. «Το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι επαρκές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση», δήλωσε αμέσως μετά.

«Υπάρχουν και έγκριτοι καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την αρθρογραφία για αυτό», ανέφερε, όπως αυτό του Ξενοφώντα Κοντιάδη στο Dnews.gr.

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