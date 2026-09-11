«Ως προς τη σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες», αναφέρει η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη.

Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της συνηγόρου του Βάσως Πανταζή.

Αναφορικά με τις φήμες για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και κάθοδο στις εκλογές, η Β. Πανταζή τονίζει: «Ως προς τη σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες».

Στο δελτίο Τύπου, η κ. Πανταζή αναφέρει τα εξής:

«Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00. Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό. Ως προς τη σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες».