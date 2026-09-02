Τι λένε γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων στο Μαξίμου.

Πολλές απορίες προκάλεσε η βεβαιότητα με την οποία είπε ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, στον ρ/σ Παραπολιτικά (Σ. Ξενάκης-Β.Σκουρής) ότι ο Η. Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος στις επόμενες εκλογές αλλά θα μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν, έχοντας υπόψη γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων και καθηγητών Νομικής, ότι ο Κασιδιάρης δεν θα μπορεί να είναι ούτε υποψήφιος βουλευτής κόμματος με πρόεδρο πχ τον αδελφό του ή κάποιον αχυράνθρωπο. Ο βουλευτής της ΝΔ και νομικός Ευριπίδης Στυλιανίδης το έχει ψάξει ενδελεχώς.

Ανενημέρωτος ο Αδωνις;

Τ.Τε.