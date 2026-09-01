«Προκαλεί ενδιαφέρον η σπουδή του Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίξει αυτή τη στιγμή πως δεν υπάρχει τρόπος να αποκλειστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από την εκλογική διαδικασία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα σε συνέντευξη του στα ‘Παραπολιτικά FM’ και αναφερθείς στο ενδεχόμενο να κατέλθει στις εκλογές ο καταδικασμένος ναζί Ηλίας Κασιδιάρης, εκτίμησε πως δεν υπάρχει ‘νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος, μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγός’», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός Υγείας παριστάνει τον νομικό και μάλιστα επί περίπλοκων θεμάτων. Προκαλεί όμως ενδιαφέρον η σπουδή του Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίξει αυτή τη στιγμή πως δεν υπάρχει τρόπος να αποκλειστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από την εκλογική διαδικασία. Ιδιαίτερα, δε, όταν το 2023 ο Άρειος Πάγος στην σχετική απόφασή του απέκλεισε από τις εκλογές το κόμμα «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ» με το σκεπτικό πως ‘ο πραγματικός ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλωθείς και ως υποψήφιος βουλευτής’», προσθέτει η Πατησίων και καταλήγει: «Συμμερίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης την άποψη του υπουργού του και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας;»