«Δεν τον συνδέουν τα εργαστηριακά ευρήματα» λέει η υπεράσπιση.

Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση του διπλού εγκλήματος στο Αίγιο, με τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, να ετοιμάζει αίτημα αποφυλάκισης. Η υπεράσπισή του αναμένεται να στηρίξει το αίτημα σε νέα αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων και σε πραγματογνωμοσύνες τεχνικών συμβούλων, υποστηρίζοντας ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν συνδέουν επιστημονικά τον 65χρονο με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Στο μικροσκόπιο DNA και αποτυπώματα

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η υπεράσπιση, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και στα αποτυπώματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Η πλευρά του 65χρονου υποστηρίζει ότι δεν έχει εντοπιστεί δικό του γενετικό υλικό ή αποτύπωμα σε κρίσιμα ευρήματα που, κατά την ίδια, θα μπορούσαν να τον συνδέσουν άμεσα με τις δολοφονίες. Παράλληλα, έχουν ανατεθεί σε τεχνικούς συμβούλους νέες αξιολογήσεις της δικογραφίας και των εργαστηριακών δεδομένων, με στόχο να εξεταστεί εκ νέου η αποδεικτική αξία των ευρημάτων.

Σε προηγούμενες εργαστηριακές εξετάσεις είχε γίνει γνωστό ότι δεν εντοπίστηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου, στοιχείο που η υπεράσπισή του θεωρεί σημαντικό για την υπερασπιστική του γραμμή. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εύρημα δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη αθωότητας ούτε αναιρεί τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Το σενάριο που παρουσίασε ο 65χρονος

Από την αρχή της υπόθεσης ο 65χρονος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους. Κατά την υπερασπιστική του εκδοχή, η 54χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και, σύμφωνα με το σενάριο που ο ίδιος έχει παρουσιάσει, θα μπορούσε να είχε επιτεθεί στον γιο της και στη συνέχεια να είχε βάλει τέλος στη ζωή της. Ο ίδιος έχει κάνει λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο «αλληλοεξόντωσης» μητέρας και γιου, υποστηρίζοντας ότι όταν ξύπνησε δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί θέση του κατηγορούμενου και της υπεράσπισής του και δεν έχει γίνει δεκτό από τις Αρχές ως πραγματική εκδοχή των γεγονότων.

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Τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί σε βάρος του

Ο 65χρονος είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Αιγίου, καθώς σε βάρος του είχαν προκύψει στοιχεία που οι Αρχές αξιολόγησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη διπλή ανθρωποκτονία. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του. Στη δικογραφία έχουν απασχολήσει, μεταξύ άλλων, ευρήματα από τον χώρο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο, ενώ οι Αρχές έχουν εξετάσει και τις αντιφάσεις που φέρεται να εντόπισαν στις καταθέσεις και στην περιγραφή των γεγονότων από τον 65χρονο. Παράλληλα, δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε στοιχεία της αυτοψίας και σε ευρήματα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δεν συμβαδίζουν με την εκδοχή της υπεράσπισης. Με βάση τα νεότερα δεδομένα, οι συνήγοροι του 65χρονου προετοιμάζουν αίτημα για την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι η νέα αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων αποδυναμώνει τη σύνδεσή του με το διπλό έγκλημα.

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Σκότωσε η μάνα τον γιο και αυτοκτόνησε;

Με βάση τα νέα δεδομένα που εξετάζονται, έχει επανέλθει στο προσκήνιο ένα διαφορετικό σενάριο για το τι μπορεί να συνέβη μέσα στο σπίτι. Συγκεκριμένα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 54χρονη να επιτέθηκε στον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Πρόκειται για εκδοχή που έρχεται σε αντίθεση με την αρχική εικόνα της υπόθεσης και εφόσον επιβεβαιωθεί θα αλλάξει σημαντικά την κατεύθυνση της έρευνας. Το συγκεκριμένο σενάριο είχε παρουσιαστεί και από τον 65χρονο κατά την υπερασπιστική του γραμμή, καθώς ο ίδιος από την αρχή αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στους θανάτους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς οι νεότερες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εκτιμήσεις καλούνται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με το σύνολο της δικογραφίας. Ο 65χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, την οποία αρνείται.

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Η Ελληνική Αστυνομία είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι κατά την αυτοψία είχαν διαπιστωθεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και στα δύο θύματα, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αμυχές που εντοπίστηκαν στα χέρια της 54χρονης

Αρχικά είχαν αξιολογηθεί ως πιθανά αμυντικά τραύματα, δηλαδή ως τραύματα που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί κατά τη διάρκεια πάλης με τον δράστη. Νεότερες εκτιμήσεις ειδικών, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εξετάζουν διαφορετική ερμηνεία και συγκεκριμένα το ενδεχόμενο να πρόκειται για λεγόμενες «δοκιμαστικές» μαχαιριές, οι οποίες μπορεί να παρατηρηθούν σε περιπτώσεις αυτοχειρίας. Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστά μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.