Όλα έτοιμα στην Πρωτοβάθμια για τον αγιασμό την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – Πότε ξεκινούν τα μαθήματα, τι πρέπει να ξέρουν οι μαθητές.,

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά επίσημα η νέα σχολική χρονιά στην Πρωτοβάθμιας. Η πρώτη ημέρα στα σχολεία θα είναι αφιερωμένη στον καθιερωμένο αγιασμό, στην ενημέρωση μαθητών και γονέων για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, στη γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς και στη διανομή των σχολικών βιβλίων. Το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις για την πλήρη έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τι θα γίνει την πρώτη ημέρα

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι ημέρα κανονικού σχολικού προγράμματος. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για τον αγιασμό και στη συνέχεια θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τους εκπαιδευτικούς και τις τάξεις, τους βασικούς κανόνες της σχολικής καθημερινότητας. Παράλληλα, θα γίνει η διανομή των βιβλίων στους μαθητές. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ δόθηκαν στην δημοσιότητα οι εγκύκλιοι λειτουργίας των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων που μπορείτε να τους βρείτε εδώ και εδώ και αποτελούν τον οδικό χάρτη για την οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Έτσι, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να έχουν στη διάθεσή τους το επίσημο πλαίσιο για το ωράριο, το ολοήμερο, τις σχολικές εκδηλώσεις, τις αποχωρήσεις και τον συνολικό προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς.

180 μέρες μαθημάτων μέχρι το λουκέτο για το καλοκαίρι 2027

Η φετινή χρονιά θα είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο ημερών διδασκαλίας, καθώς προβλέπονται συνολικά 180 ημέρες μαθημάτων, έναντι 167 πέρυσι. Η κατανομή τους, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε όλους τους μήνες, καθώς οι εθνικές επέτειοι, οι σχολικές γιορτές, οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αλλά και οι υπόλοιπες αργίες επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών που οι μαθητές θα βρίσκονται στις αίθουσες. Ο Μάρτιος ξεχωρίζει ως ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων, καθώς φτάνει τις 24, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο Ιούνιος, με μόλις 10 ημέρες, αφού η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται στα μέσα του μήνα. Αναλυτικά, ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει 13 ημέρες μαθημάτων, ενώ Οκτώβριος και Νοέμβριος έχουν από 20. Τον Δεκέμβριο οι ημέρες περιορίζονται στις 17 λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, ενώ τον Ιανουάριο οι μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες για 16 ημέρες μαθημάτων. Ο Φεβρουάριος έχει 20 ημέρες, ο Μάρτιος 24, ο Απρίλιος 17 και ο Μάιος 16.

Η πρώτη σημαντική αργία της νέας σχολικής χρονιάς είναι η 28η Οκτωβρίου. Το 2026 η εθνική επέτειος πέφτει Τετάρτη, ενώ οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Την ημέρα της επετείου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Τον Νοέμβριο ακολουθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης και δεν θα πραγματοποιηθούν κανονικά μαθήματα. Η μεγαλύτερη ανάπαυλα του πρώτου μέρους της σχολικής χρονιάς έρχεται με τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Με την επιστροφή στα θρανία ξεκινά η δεύτερη περίοδος της σχολικής χρονιάς, η οποία περιλαμβάνει λιγότερες μεγάλες διακοπές και οδηγεί σταδιακά προς την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

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Το πρώτο τριήμερο του 2027 διαμορφώνεται τον Μάρτιο, καθώς η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 15 Μαρτίου. Την ίδια περίοδο ακολουθεί και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία πέφτει Πέμπτη. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Το επόμενο μεγάλο διάλειμμα από τη σχολική καθημερινότητα είναι οι διακοπές του Πάσχα. Το Πάσχα του 2027 θα εορταστεί στις 2 Μαΐου, με τα σχολεία να κλείνουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Ιδιαίτερη ημερολογιακή συγκυρία παρουσιάζει και η Πρωτομαγιά του 2027, καθώς συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Ως υποχρεωτική αργία, προβλέπεται η μεταφορά της στην πρώτη εργάσιμη ημέρα. Μετά την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα, απομένει ουσιαστικά η τελευταία περίοδος μαθημάτων πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Ο Μάιος έχει 16 ημέρες μαθημάτων, ενώ ο Ιούνιος είναι ο μήνας με τη μικρότερη διάρκεια, καθώς τα μαθήματα ολοκληρώνονται μέσα στον μήνα. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το τελευταίο κουδούνι αναμένεται να χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου.

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