Το κεφάλι του κροκόδειλου ήταν τυλιγμένο μέσα σε καφέ περιτύλιγμα σε μία προσπάθεια να μην εντοπιστεί από τις αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο, ίσως και ποινή φυλάκισης, είναι ένας Ιταλός στις αποσκευές του οποίου εντοπίστηκε ένα κεφάλι κροκόδειλου.

Ο άνδρας έφτασε στο αεροδρόμιο του Τορίνο με πτήση από το Μαϊάμι μέσω Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής αστυνομίας.

Το κεφάλι του κροκόδειλου ήταν τυλιγμένο μέσα σε καφέ περιτύλιγμα σε μία προσπάθεια να μην εντοπιστεί από τις αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Ωστόσο, το κεφάλι του ερπετού, κατασχέθηκε άμεσα από τις συνοριακές αρχές και ο επιβάτης, ο οποίος φέρεται να επέστρεφε από διακοπές, τέθηκε υπό έρευνα με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής προστατευόμενου είδους.

Οι κροκόδειλοι προστατεύονται υπό τη συνθήκη Ουάσινγκτον, μία παγκόσμια συμφωνία που υπογράφηκε το 1973 με σκοπό την προστασία των υπό εξαφάνιση φυτών και ζώων από το διεθνές εμπόριο.

Στην περίπτωση που καταδικαστεί, ο άνδρας καλείται να πληρώσει πρόστιμο μεταξύ 20.000 και 200.000 ευρώ ενώ απειλείται και με ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως έναν χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/writethewrongs2/status/2097297827109929300}

Η αστυνομία δήλωσε πως η επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Τορίνο ήταν μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης έρευνας για στην Ιταλία για την παράνομη εισαγωγή άγριας ζωής. «Το κεφάλι κατασχέθηκε γιατί είχε εισαχθεί χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα ή την άδεια» δήλωσε η αστυνομία.

Κόμβος παράνομου εμπορίου η Ιταλία

Η Ιταλία είναι από τους μεγαλύτερους κόμβους μεταφοράς παράνομου εμπορίου εξωτικών ζώων, που πηγάζει κυρίως από το οργανωμένο έγκλημα. Σε αναφορά που δημοσίευσε νωρίτερα το 2026 η ιταλική WWF τόνισε ότι ζώα ανάμεσά τους «χελώνες, πουλιά, τροπικά ερπετά ακόμα και μικρά πρωτεύοντα θηλαστικά εισάγονται παράνομα μέσω διαδικτυακών καναλιών και διασυνοριακών οδών Το 2025 κατασχέθηκε ένας χιμπατζής που κρατείτο παράνομα στην Σικελία, σύμφωνα με την αναφορά.

Ωστόσο, κάποιες φορές τουρίστες εισάγουν αντικείμενα όπως κεφάλια κροκοδείλων ως σουβενίρ, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι παράνομο. Ένας Καναδός συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Δελχί πέρυσι όταν βρέθηκε στις αποσκευές του ένα κεφάλι κροκόδειλου, που είχε φέρει από την Ταϊλάνδη.

Με πληροφορίες του Guardian





