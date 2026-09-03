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Ο 22χρονος εντοπίστηκε μετά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από πτήση του εξωτερικού.

Στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης (02/09) αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 22χρονος εντοπίστηκε μετά την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο της Αιγύπτου. Ύστερα από έλεγχο στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.008 πακέτα τσιγάρων και 3 κιλά καπνού, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.