Στο μικροσκόπιο των Αρχών η πίσω πόρτα του σπιτιού - Πού εστιάζουν οι έρευνες.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου, καθώς σύμφωνα με όσα υποστήριξε η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου, οι εγκληματολογικές έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης DNA τρίτου προσώπου στο όπλο του εγκλήματος.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μαρία Ιατροπούλου, έχει ήδη εκδοθεί εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη για το όπλο και το μαχαίρι που σχετίζονται με την υπόθεση, ωστόσο οι εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, στο όπλο έχει ταυτοποιηθεί γενετικό υλικό των δύο θυμάτων, της 54χρονης μητέρας και του γιου της, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος για πιθανή παρουσία DNA τρίτου ατόμου. Ειδικότερα μιλώντας στο MEGA σημείωσε ότι «Το όπλο ελέγχεται για το DNA του τρίτου προσώπου. Υπάρχει σε κάποια άλλα αντικείμενα δείγμα τρίτου προσώπου, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djghyd8cfat5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, σε άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί ίχνη γενετικού υλικού που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Το στοιχείο αυτό έχει προκαλέσει νέο κύκλο ερευνών, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανεύρεση DNA σε ένα όπλο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόσωπο στο οποίο ανήκει συνδέεται άμεσα με το έγκλημα. Ανάλογα με τις συνθήκες, γενετικό υλικό ή αποτυπώματα μπορούν να παραμείνουν σε ξύλινα ή μεταλλικά μέρη ενός όπλου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μήνες πριν από τη διάπραξη μιας εγκληματικής ενέργειας.

Ο Ιταλός επιμένει στο σενάριο της αλληλοεξόντωσης μητέρας και γιου

Ο 65χρονος κατηγορούμενος, που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, εξακολουθεί να δηλώνει αθώος. Πιθανολογεί πως μάνα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν και θεωρεί πιθανό η μάνα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Όπως έγινε γνωστό, δεν εντοπίστηκε DNA του Ιταλού στα νύχια των θυμάτων. Δεν αναμενόταν όμως να βρεθεί από την στιγμή που ο 65χρονος δεν είχε αμυχές. Για το DNA του γιου στα νύχια της 54χρονης, όπως ανέφερε η δικηγόρος του κατηγορούμενου μπορεί να δικαιολογηθεί από την καθημερινή επαφή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djghxijsxao1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο επίκεντρο και ο μάρτυρας που ειδοποιήθηκε πριν την Αστυνομία

Πρόσωπο – κλειδί από την πρώτη στιγμή, ο άνθρωπος που ειδοποίησε ο Ιταλός κατηγορούμενος και έφτασε στον τόπο του εγκλήματος πριν τους αστυνομικούς. Ήδη έχει περιγράψει τις εικόνες που αντίκρισε και είναι πιθανό να κληθεί το επόμενο διάστημα για νέα κατάθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfizrmg1s3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης νέες μαρτυρίες, καθώς και μία πρόσφατα ανοιγμένη δίοδος στα συρματοπλέγματα κοντά στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης λειτουργικής κάμερας ασφαλείας σε γειτονικό σημείο, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για τις κινήσεις πριν και μετά το διπλό φονικό. Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν πότε ακριβώς δημιουργήθηκε το άνοιγμα και αν συνδέεται άμεσα με την υπόθεση. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η δίοδος να χρησιμοποιήθηκε ως οδός διαφυγής μετά το έγκλημα ή να δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προσπάθειας παραπλάνησης των Αρχών και σκηνοθεσίας του χώρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djghw1ip3ucp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και σε έναν εγκαταλελειμμένο φούρνο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο της 54χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της και συγκεκριμένα στον θείο της, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό. Οι ερευνητές θεωρούν το συγκεκριμένο σημείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη αντικειμένων ή άλλων στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν κατασχεθεί διάφορα αντικείμενα για περαιτέρω ανάλυση, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις σε μία υπόθεση που εξακολουθεί να εγείρει ερωτήματα και να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.