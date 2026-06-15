Η ΕΛΑΣ αποκλείει την παρουσία τέταρτου ανθρώπου μέσα στο σπίτι.

Σε πλήρη κατάρρευση οδηγείται ο ισχυρισμός του 65χρονου Ιταλού για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ξεκάθαρα εγκληματική ενέργεια.

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι το σενάριο που παρουσιάζει ο κατηγορούμενος - σύμφωνα με το οποίο η σύντροφός του σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε - δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η γυναίκα έφερε εμφανή αμυντικά τραύματα, γεγονός που αποδεικνύει ιατροδικαστικά ότι κάποιο άλλο πρόσωπο της αφαίρεσε τη ζωή.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας αποκάλυψε ότι οι αρχές έχουν ήδη σαφείς ενδείξεις για αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος. Ο χώρος δεν είναι ο αρχικός, καθώς κάποιος παρενέβη εκ των υστέρων για να καλύψει τα ίχνη του, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν το μέγεθος και το είδος αυτών των παρεμβάσεων.

Αν θεωρήσουμε ότι ο 65χρονος είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε προφανώς αρκετός χρόνος στη διάθεσή του ώστε να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο προτού φτάσουν οι αρχές.

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Τέλος, η έρευνα φαίνεται να αποκλείει οριστικά την εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στο έγκλημα. Παρά την καθολική άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του Ιταλού, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως εύρημα τέταρτου ανθρώπου μέσα στο σπίτι, κάτι που επιβεβαιώνεται τόσο από την εξονυχιστική εξερεύνηση του χώρου όσο και από το βιντεοληπτικό υλικό της περιοχής.

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