Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την παρουσίαση σύντομα 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών, που μπορούν να φέρουν ως 20 δισ. νέες επενδύσεις, προαναγγέλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής».

Ο υπουργός αναφέρεται στην πρόκληση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και περισσότερες εξαγωγές».

Όπως επισημαίνει, «το Invest Ahead είναι ο επενδυτικός χάρτης της χώρας για την επόμενη δεκαετία. Ξεκινήσαμε το 2019 με τις επενδύσεις να είναι στο 11% του ΑΕΠ. Φέτος, η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσουν στο 17,7%, όταν σε Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία κινούνται γύρω στο 22%. Αυτές οι 4,3 μονάδες είναι παραγωγικότητα, μισθοί, δουλειές και εξαγωγές που μας λείπουν.

Εξετάσαμε την οικονομία κλάδο προς κλάδο και καταλήξαμε σε περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, από την αφαλάτωση στα νησιά μέχρι τα ναυπηγεία για σκάφη πολυτελείας και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η δυνητική επίδραση φτάνει έως 20 δισ. ευρώ νέων επενδύσεων σε δέκα χρόνια και 20-25 δισ. ευρώ πρόσθετου εισοδήματος. Μιλάμε για συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις, που θα παρουσιαστούν σύντομα στην αγορά».

Ερωτηθείς, επίσης, για την εγκατάσταση της Millennium στην Ελλάδα, απαντά ότι «η Millennium είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων διεθνώς. Η παρουσία της στην Ελλάδα σημαίνει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, τεχνογνωσία και ένα νέο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους θα φορολογούνται κανονικά στην Ελλάδα. Αυτό που δημιουργούμε είναι ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο, που προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις και στελέχη υψηλού επιπέδου.

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Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τους νέους Έλληνες. Θέλουμε μια διεθνής καριέρα στα χρηματοοικονομικά να μπορεί να χτιστεί και από την Αθήνα. Το διεθνές κεφάλαιο και το ελληνικό ταλέντο να συναντιούνται εδώ. Το ίδιο μήνυμα στέλνει και ο Chris Rokos, επιλέγοντας την Ελλάδα τόσο για τη φορολογική του κατοικία όσο και για την παρουσία της εταιρείας του».

Στη συνέντευξη ο υπουργός αναφέρεται, παράλληλα, εκτενώς στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και υποστηρίζει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 2% που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ «δεν είναι ταβάνι».