«Είμαστε πάνω από το θέμα των καταγγελιών για τις εταιρείες διαχειρίσεις των κόκκινων δανείων κι αν χρειαστεί θα παρέμβουμε», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ως ακοστολόγητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, τονίζοντας πως «αλλοίμονο αν τις εφαρμόσουν».

Αναφορικά με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Πολλά από τα μέτρα που εξήγγειλε είναι γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος τους. Επτά όμως από αυτά τα μέτρα που είναι συγκεκριμένα, κοστίζουν 6 δισ. ευρώ ετησίως».

Σε ότι αφορά γενικά τις εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, υπογράμμισε ότι, «είναι ακοστολόγητες κι αλλοίμονο αν κληθούν να της εφαρμόσουν, γιατί όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση, με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη».

Σε ό,τι αφορά στον επερχόμενο χειμώνα και το κόστος που θα κληθούν να επωμιστούν τα νοικοκυριά για θέρμανση, παραδέχτηκε ότι «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας», αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα και ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι τιμές όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε πόσο θα κοστίσει για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, «έχουμε αποδείξει και θα ισχύσει και φέτος, ότι θα είμαστε στο πλευρό του πολίτη κι εφόσον χρειαστεί θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα».

Επίσης και μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ερώτημα για τα κόκκινα δάνεια και τις εταιρείες διαχείρισης, μετά από καταγγελίες για αυτές, τόνισε ότι «η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Είμαστε πάνω από το θέμα των καταγγελιών για τις εταιρείες διαχειρίσεις των κόκκινων δανείων κι αν χρειαστεί θα παρέμβουμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dletao4zyte9?integrationId=40599y14juihe6ly}